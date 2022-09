SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após perder por 2 a 1 contra o Grêmio, no último domingo (11), o Vasco viu sua permanência no G4 ainda mais pressionada. O time cruzmaltino, que já chegou a ocupar a vice-liderança da Série B, na 17ª rodada, com nove pontos de vantagem para o então quinto colocado (Sport), agora está em quarto lugar, com 45 pontos, somente um a mais do que o Londrina, em quinto.

Agora, o Vasco se prepara para receber o Náutico, nesta sexta-feira (16), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 30ª rodada da Série B.

O time cruzmaltino aposta no bom desempenho em casa para defender a permanência na zona de classificação. São 14 jogos invictos como mandante, somando nove vitórias e cinco empates.

Os cariocas também defendem um retrospecto positivo contra o Náutico. A última derrota para o clube recifense foi em 2016. Desde então, foram dois empates e uma vitória.

Para a partida desta sexta, o técnico Jorginho terá um reforço importante: o atacante Eguinaldo, que cumpria compromisso com a Seleção Brasileira Sub-20, está à disposição. Por outro lado, Gabriel Dias e Riquelme continuam no departamento médico.

Portanto, uma possível escalação inicial do Vasco tem: Thiago Rodrigues; Quintero, Anderson Conceição, Edimar e Léo Mattos (Palacios); Yuri Lara, Andrey Santos, Marlon Gomes (Figueiredo) e Nenê; Alex Teixeira e Raniel (Eguinaldo).

O Náutico, por sua vez, busca a terceira vitória para seguida para manter viva a esperança de sair da zona de rebaixamento. Lanterna da Série B, o time soma 27 pontos, cinco a menos do que o CSA, em 16º.

Porém, o técnico Dado Calvancati deve ter problemas na escalação. Arthur Henrique e Wellington estão lesionados, enquanto Richard Franco e João Lucas cumprem suspensão.

Dessa forma, uma possível formação inicial do clube recifense tem: Jean; Victor Ferraz, Maurício, João Paulo e Júnior Tavares; Souza, Jobson, Thomáz e Jean Carlos; Everton Brito e Geuvânio.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta sexta-feira (16)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere