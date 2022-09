FOLHAPRESS - Começou nesta quinta-feira (15) a venda das inscrições para a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, uma das mais tradicionais provas do calendário esportivo do país. Os organizadores esperam que 35 mil atletas percorram os 15 km do percurso pelas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro.

O valor da inscrição básica passou de R$ 210 para R$ 230, reajuste de 9,5% em relação ao praticado no ano passado. O kit para os atletas inclui camiseta, sacola com brindes e medalha.

Quem quiser investir mais e correr a prova em grande estilo pode optar pelo ingresso Premium. Além de largar à frente dos demais corredores, os inscritos no pelotão premium garantem camiseta, medalha, par de meias de compressão, sacola, boné, corta-vento, lanche pré-prova, banheiro exclusivo e balcão de atendimento preferencial na entrega de kit. O atleta que optar por essa modalidade pagará R$ 850.

A retirada dos kits acontece entre os dias 27 e 30 de dezembro, ainda sem local definido. A organização da prova também não informou sobre possíveis alterações no percurso -apenas a largada em frente ao número 900 da Avenida Paulista está confirmada.

Esta será a segunda São Silvestre desde o surgimento da pandemia, em 2020. No ano passado, ainda com número elevado de casos de Covid-19, a prova reuniu aproximadamente 20 mil pessoas.

A São Silvestre é organizada pela Yescom e tem venda exclusiva de inscrições pelo site da Ticket Sports.