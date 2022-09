MACEIÓ, AL (UOL/FOLHOAPRESS) - Após vencer por 2 a 1 o primeiro jogo sob o comando de Renato Gaúcho, contra o Vasco, no último domingo (11), o Grêmio se prepara para ir até Novo Horizonto (SP) enfrentar o Novorizontino, nesta sexta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Jorge Ismael de Biasi, pela 30ª rodada da Série B.

O reencontro de Renato Gaúcho com a torcida do Grêmio foi o melhor possível. Além de ter sido sua primeira estreia com vitória no clube, o apoio veio desde que os nomes foram anunciados no telão. No caso do técnico, os aplausos duraram mais de um minuto.

Uma verdadeira volta por cima desde seu pedido de demissão, em abril de 2021, após o clube tricolor gaúcho ser eliminado na Libertadores, e ele sofrer uma avalanche de críticas e cobranças. Águas passadas. No domingo, o que não faltaram foram aplausos no reencontro. Cerca de 50 mil pares de mãos gremistas, demonstrando com o gesto sua esperança de, enfim, voltar à prateleira mais alta do futebol nacional.

No jogo, o time entregou conforme a expectativa do técnico, que assumiu o grande objetivo da temporada de retornar à Série A. Agora com 50 pontos, o Grêmio tem um a menos que o Bahia, vice-líder da competição, e ?segundo o Departamento de Matemática da UFMG? tem 91,1% de chance de acesso.

"Quero parabenizar o torcedor aqui, desde a minha chegada no aeroporto. Deram uma aula de incentivo, e isso o grupo precisava. Independentemente de quem começa a partida e quem entra. O importante é apoiar. O objetivo do torcedor é o nosso aqui. Falei: 'Tem 50 mil lá fora, o reflexo da torcida é o time em campo". Se jogaram junto, é porque o time estava tendo a entrega", avaliou o técnico durante a coletiva pós-jogo.

Em campo, no domingo, um tanto de emoção e outro tanto de pragmatismo ?que, afinal, nunca faz mal no futebol.

O jogo começou tenso, com gol do Vasco nos primeiros minutos. Antes dos 20 minutos da primeira etapa, no entanto, a equipe gaúcha já havia conseguido a virada, com Bitello e Thaciano. Depois, o time conseguiu manter a superioridade, segurando as investidas dos adversários. Foram poucas chances construídas pelos cariocas e, exceto em uma falta que Nenê cobrou na trave, o goleiro Brenno e a defesa se mantiveram seguros.

Ao fim da partida, muita comemoração e mais palmas para Renato, que deixou clara sua estratégia para realizar o sonho dos gremistas.

"Foi apenas essa semana, pouco tempo para treinar e para ajustar. Ainda vou colocar algumas coisas que quero na equipe, mas está de bom tamanho. Foram três pontos importantíssimos. Quando cheguei, eu falei que a gente não vai jogar bonito, não vai dar espetáculo. Se tiver que acontecer isso, ótimo, mas eu quero os três pontos sempre. Quero a pontuação para a gente subir para a Série A. O importante é a gente brigar com nosso adversário, ter a entrega", complementou.

Ou seja, o jogo bonito, segundo ele, será consequência da busca pela vitória.

Para a partida desta sexta, Renato terá que escalar um time sem Bitello, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, e Campaz, que sofreu lesão na coxa direita e não deve mais jogar nesta temporada. Uma possível formação inicial do Grêmio tem: Brenno; Edilson, Bruno Alves, Geromel e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva e Thaciano; Guilherme, Biel e Diego Souza.

O Novorizontino, por sua vez, fará sua primeira partida sob o comando de Mazola Júnior. Apresentado oficialmente no dia 4, o técnico foi desfalque na derrota contra o Sampaio Corrêa, cumprindo suspensão da época em que ainda atuava no Ituano.

O técnico também poderá contar com os reforços de Quirino e Ronaldo, que voltam de suspensão. Uma possível escalação inicial do Novorizontino tem: Lucas Frigeri; Willean Lepu, Wálber, Rodolfo (Ligger) e Paulinho; Jhony Douglas, Ramón Martinez e Danielzinho; Ronald, Ronaldo e Quirino.

Estádio: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (16)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere