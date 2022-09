SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O norte-americano Ilia Malinin, de apenas 17 anos, conseguiu uma façanha inédita no mundo da patinação artística em uma prova realizada nesta quarta-feira (14) nos EUA.

Durante o US International Classic, que ocorreu em Nova York, o jovem foi o responsável por fazer o primeiro axel quádruplo da história do esporte em uma competição oficial.

A manobra faz parte do giro axel, também conhecida como Axel Paulsen ? em homenagem ao pioneiro do movimento. A acrobacia é considerada a mais difícil da patinação no gelo.

Para executá-la, o competidor precisa dar quatro voltas em torno de si mesmo durante um salto iniciado de frente e aterrissar com apenas um pé de maneira perfeita, sem se desequilibrar.

Malinin, que revelou ao Washington Post treinar a acrobacia há meses, empolgou os torcedores presentes à arena norte-americana ao realizar a façanha.

"Foi muito bom. Quando estou treinando, é muito fácil descobrir como achar o tempo certo para que seja uma boa tentativa", afirmou.

"Fazer isso na competição é uma história diferente, porque você está sob uma pressão que pode atrapalhar. Então eu tenho de fingir que estou em casa e me sentir relaxado? Em março ou abril, comecei a trabalhar de fato na técnica e tentar melhorá-la", prosseguiu o jovem.

BICAMPEÃO OLÍMPICO JÁ TENTOU MANOBRA

Em 2021, o bicampeão olímpico Yuzuru Hanyu, de 27 anos, quase conseguiu ser o responsável pelo até então feito inédito por duas vezes.

Tanto nas Olimpíadas de Inverno quanto no Campeonato Japonês, ele tentou o axel quádruplo: no torneio nacional, aliás, o patinador até executou os quatro giros, mas teve o salto "rebaixado" porque aterrissou com os dois pés no solo.

"Ele [Yuzuru Hanyu] definitivamente me inspirou a tentar esse salto aqui", finalizou Malinin, o mais novo astro da patinação no gelo, exaltando o colega.