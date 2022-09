Reprodução - Internet

A 27ª rodada do brasileirão começa neste sábado (17) e tem clássicos para agitar o fim de semana. Confira todos os confrontos.

SÁBADO (17)



Avaí x Atlético-MG - Ressacada 16h30

Botafogo x Coritiba - Engenhão 19h

DOMINGO (18)



Bragantino x Goiás - Nabi Abi Chedid 11h

Flamengo x Fluminense - Maracanã 16h

Ceará x São Paulo - Castelão 16h

América-MG x Corinthians - Independência 18h

Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi 18h

Palmeiras x Santos - Allianz Parque 18h30

Athletico-PR x Cuiabá - Arena da Baixada 19h

SEGUNDA (19)

Atlético-GO x Internacional - Antônio Accioly 20h





CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 54 pontos. Logo atrás vem Internacional (46), Flamengo (45) e Fluminense (45). A quinta posição é ocupada pelo Corinthians (44) seguido por Athletico-PR (43), Atlético-MG (40), América-MG (36), Goiás (36), Santos (34), Bragantino (33), Botafogo (31), São Paulo (31), Ceará (31), Fortaleza (30) e Coritiba (28). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 26 pontos em seguida vem Avaí (25), Atético-GO (22) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 18 pontos.

