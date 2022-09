PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP - Jogo

O Atlético de Madrid e o Barcelona embarcaram numa batalha legal em torno do acordo de empréstimo de Antoine Griezmann. O Atlético vem oferecendo o tempo de jogo mínimo ao francês em uma tentativa desesperada de evitar o pagamento da taxa de 40 milhões de euros no final da temporada e, por conta disso, o Barcelona está buscando medidas legais para intervir e tem expressado sua interpretação do acordo de empréstimo.

Em meio a toda a intensa batalha legal, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ofereceu uma atualização sobre a situação, sugerindo que o clube não pretende chegar a nenhum acordo com o Barcelona: "Não nos reunimos com o Barcelona, nem pretendemos fazê-lo. A situação de Griezmann é bastante clara", disse Cerezo.

"No momento em que estamos no mesmo ponto, nada mudou com o Barcelona sobre Griezmann — seguimos na mesma linha do início da temporada", acrescentou ele.

Os comentários de Enrique Cerezo sugerem que o Atlético de Madrid está mantendo a calma sobre a situação e não se preocupa com as medidas legais de Barcelona. Eles têm uma excelente equipe jurídica, que acredita não estar contornando nenhuma lei ou o Estatuto do Trabalhador espanhol.

Até mesmo a interpretação da La Liga sobre o empréstimo de Griezmann apoia o Atlético de Madrid, sugerindo que a cláusula de 50% é aplicável durante todo o período de empréstimo de dois anos do atacante no clube, ao invés de apenas na primeira temporada, que é como o Barcelona a interpreta.

No entanto, o Atletico ainda não está fora de perigo e ainda pode ter que pagar 40 milhões de euros caso Griezmann sofra uma lesão de longo prazo e fique de fora por cerca de seis meses. Mesmo um período de quatro meses à margem só poderia exigir que o atacante jogasse cerca de sete partidas para atender aos critérios de 50%, forçando assim o Atlético a pagar um grande valor no final da temporada.

