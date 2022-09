“Estamos muito felizes e emocionadas. Foram 11 anos de muito trabalho, e conseguimos entrar no top 5. O Brasil é o quinto melhor do mundo. Esse resultado é para todos do nosso país, para continuarem acreditando no nosso trabalho, pois podemos e merecemos estar entre os melhores do mundo sim”, declarou a técnica Camila Ferezin.

Emotions as real as they get.



Team Brazil ???????? couldn't hide their joy as they secured their highest finish ever - fifth - in group rhythmic gymnastics at the world championships.#RHYWorlds2022 I @cbginastica | #RhythmicGymnastics | @timebrasil I #OlympicQualifiers pic.twitter.com/fxbbShH4Lp