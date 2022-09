SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Classificado à final da Copa do Brasil, o Corinthians terá pouco menos de um mês para se preparar para enfrentar o Flamengo na decisão, com jogos marcados para 12 e 19 de outubro ?horários e mandos de campo ainda serão definidos pela CBF em sorteio na terça, às 11h.

Até o reencontro com o clube rubro-negro carioca, algoz na eliminação nas quartas de final da Libertadores, o time alvinegro entrará em campo cinco vezes pelo Campeonato Brasileiro, sendo três delas em casa e duas fora. O primeiro jogo é neste domingo (18), às 18h (de Brasília), contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

Depois deste primeiro compromisso, o técnico Vítor Pereira terá dez dias livres para treinos até a partida seguinte e o início de uma "minimaratona", com quatro jogos em 11 dias. Do último jogo da sequência até a ida da final, serão quatro dias de preparação.

Neste momento da temporada, o português parece ter encontrado o time ideal, que poderá ser potencializado com o longo tempo de treinamento até a decisão. Outro objetivo da comissão técnica é ter o meio-campista Maycon, em fase de transição após fraturar o segundo dedo do pé esquerdo, recuperado para a final.

Na quinta-feira (15), depois da classificação corintiana, afirmou que vê o Flamengo como favorito para a decisão, mas que não espera um duelo unilateral.

"Pela quantidade de jogadores que já ganharam títulos, acredito que não há dúvida nenhuma que eles estão em vantagem. Mas futebol é o futebol. Vamos esperar, não estou aqui a fazer promessas porque não sou muito dessas... Agora, que vamos competir, vamos. Isso eu garanto. Não sei se vamos ganhar, mas vamos competir (...) Não acredito que vai ser muito desnivelado. Vai ser uma final dura para nós e dura para eles", afirmou o português.

Na Copa do Brasil, o Corinthians eliminou Portuguesa-RJ (terceira fase), Santos (oitavas de final), Atlético-GO (quartas de final) e Fluminense (semifinal) para chegar à decisão diante do Flamengo. O time alvinegro chegou a uma final após dois anos e, agora, busca encerrar o jejum de três anos sem levantar uma taça. No Brasileiro, o Corinthians ocupa neste momento a quinta colocação, com 44 pontos.

Sem desfalques por suspensão, Vítor Pereira pode ir a campo neste domingo com: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos (Lucas Píton); Fausto Vera, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito (Adson), Roger Guedes e Yuri Alberto

O América-MG, por sua vez, tem como ausências garantidas Everaldo e Danilo Avelar, que são emprestados pelo Corinthians e não podem atuar por questões contratuais, e Lucas Kal, suspenso. Emmanuel Martínez segue se recuperando de trauma no pé esquerdo, e também deve ser desfalque.

Por outro lado, Ricardo Silva e Henrique Almeida, que saíram de campo na última rodada após sentirem dores musculares, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição.

Uma possível escalação inicial do técnico Vagner Mancini tem: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres, Ricardo Silva, Iago Maidana e Marlon; Éder, Juninho e Martínez (Alê); Matheusinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 18h (de Brasília) deste domingo (18)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-Fifa/RN)

Transmissão: Premiere