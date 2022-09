SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRES) - O Manchester City é o novo líder do Campeonato Inglês. Os comandados de Pep Guardiola alcançaram o topo da tabela neste sábado (17) após visitarem e vencerem o Wolverhampton por 3 a 0, contando com grande atuação de Kevin De Bruyne e Haaland.

Grealish abriu o placar no primeiro minuto de jogo, aproveitando cruzamento de De Bruyne. Aos 15 minutos, Haaland marcou o segundo em chute rasteiro. No segundo tempo, em lance parecido com o do primeiro gol, Foden aproveitou passe de De Bruyne para fazer o terceiro aos 22 minutos.

Com a vitória, o Manchester City assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês. Agora, os comandados de Guardiola somam 17 pontos, dois a mais que o Arsenal, que tem 15, e entra em campo amanhã. O Wolverhampton é o 16º, com apenas seis pontos, e também pode perder posições com o complemento da rodada.

O Manchester City volta a campo apenas no dia 2 de outubro (domingo). Pela nona rodada do Campeonato Inglês, a equipe tem clássico contra o Manchester United no Etihad Stadium, a partir das 10h (de Brasília).

O Wolverhampton, por sua vez, visita o West Ham um dia antes, às 13h30 (de Brasília), também pela nona rodada da Premier League.

Na primeira rodada após a morte da Rainha Elizabeth 2ª, todos os jogos foram marcados por homenagens dos clubes. Antes da partida, representantes de cada equipe levaram coroas de flores até o meio-campo.

Abraçados no círculo central, os jogadores respeitaram um minuto de silêncio - assim como os torcedores - antes do apito inicial. Além disso, aos 25 minutos do segundo tempo (o 70º minuto da partida), a torcida se colocou em pé para uma salva de aplausos em homenagem aos 70 anos de reinado da rainha.

GOL RELÂMPAGO E BRILHO DE HAALAND

Logo no primeiro minuto de jogo, Foden dominou com liberdade no campo de ataque e deu passe de calcanhar para Kevin De Bruyne na lateral direita. O meia belga cruzou baixo para o meio da área. A bola passou por Haaland e chegou até Grealish, que tocou de primeira para abrir o placar.

Apesar do golpe sofrido, o Wolverhampton não pareceu se assustar em um primeiro momento e passou a dominar a posse de bola nos minutos seguintes. Aos três minutos, os donos da casa chegaram a criar uma chance clara com Gonçalo Guedes, mas Ederson evitou o empate.

No entanto, aos 15 minutos, o City marcou o segundo. Bernardo Silva tocou em profundidade para Haaland. O atacante norueguês dominou com um marcador à frente, mas isso não foi um problema. Ele avançou, cortou para o meio e bateu de direita, rasteiro, no canto, para marcar o segundo gol da partida. Este foi o 11º gol de Haaland em apenas sete jogos no Campeonato Inglês.

SOLADA E EXPULSÃO

Aos 32 minutos, mais um golpe contra o Wolverhampton, desta vez, fogo amigo. O zagueiro Nathan Collins chegou atrasado em uma dividida e acertou uma solada na barriga de Grealish. O árbitro Anthony Taylor mostrou o cartão vermelho direto e agora o Wolverhampton tinha uma tarefa ainda mais difícil pela frente.

SEM MEDO

Mesmo com um homem a menos, o Wolverhampton não se encolheu na defesa e voltou para o segundo tempo buscando mais o jogo. Apesar de não conseguir criar chances claras, a proposta dos donos da casa manteve o Manchester City longe do gol defendido por José Sá até os 20 minutos.

Aos 21, Haaland voltou a ter uma grande chance. No entanto, de frente para o gol, o atacante norueguês não conseguiu bater com muita força, facilitando o trabalho de José Sá, que, mesmo assim, fez uma ótima defesa.

No minuto seguinte, Kevin De Bruyne, Haaland e Foden fizeram uma grande triangulação pelo lado direito do ataque: Haaland recebeu na grande área, tirou o marcador e acionou De Bruyne em velocidade. O belga cruzou de primeira, rasteiro, buscando Foden, que completou para o gol com um toque torto, mas que tirou José Sá da jogada.

Na sequência, Pep Guardiola tirou alguns de seus principais jogadores e o jogo seguiu em um ritmo mais lento até o fim, com o Manchester City segurando a vitória sem dificuldades.