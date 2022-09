SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Erling Haaland, novo atacante do Manchester City, e Robert Lewandowski, recém-chegado ao Barcelona, tiveram um ótimo início de temporada em seus novos clubes e, a cada final de semana, acirram mais ainda a briga pela Chuteira de Ouro, troféu dado ao artilheiro da temporada.

Neste sábado (17), o Manchester City derrotou o Wolverhampton por 3 a 0 e, claro, Haaland fez um gol. O Barcelona venceu o Elche, também por 3 a 0, e Lewandowski, por sua vez, fez dois gols na partida. O polonês, inclusive, foi quem ficou com o prêmio na última temporada depois de fazer 41 gols.

Haaland já fez 11 gols na atual temporada. Lewandowski, oito. Por mais incrível que pareça, nenhum deles é o líder, por enquanto, da corrida pela Chuteira de Ouro de 2022/23. Amahl Pellegrino, que joga no modesto Bodo/Glimt, da Noruega, já fez 19 gols e é o atual líder da corrida pela Chuteira de Ouro. Neymar e Mbappé, craques do Paris Saint-Germain e que começaram a temporada com muitos gols, também estão atrás de Pellegrino e até de outros nomes menos badalados.

Como funciona a pontuação?

Os gols marcados nas cinco principais ligas europeias (Campeonato Inglês, Italiano, Espanhol, Alemão e Francês) valem dois pontos. Os gols marcados nas ligas que estão ranqueadas entre a sexta e a vigésima primeira melhores valem um ponto e meio.

Veja a lista atualizada da Chuteira de Ouro:

1 - Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt): 28,5 Pontos (19 Gols)

2 - Erling Haaland (Manchester City): 22 Pontos (11 Gols)

3 - Alexander Jeremejeff (Bk Hacken): 21 Pontos (21 Gols)

4 - Bobur Abdikholikov (Energetik-Bgu Minsk): 20 Pontos (20 Gols)

5 - Raimonds Krollis (Valmiera): 19 Pontos (19 Gols)

6 - Sölvi Vatnhamar (Víkingur Gøta): 18 Pontos (18 Gols)

7 - Nökkvi Thórisson (Akureyri): 17 Pontos (17 Gols)

8 - Zakaria Beglarishvili (Levadia): 17 Pontos (17 Gols)

9 - Veton Berisha (Hammarby): 16 Pontos (12 Gols)

10 - Ole Christian Saeter (Rosenborg): 16,5 Pontos (11 Gols)

11 - Robert Lewandowski (Fc Barcelona): 16 Pontos (8 Gols)

12 - Neymar (PSG): 16 Pontos (8 Gols)

13 - Kylian Mbappé (PSG): 14 Pontos (7 Gols)

Últimos vencedores da Chuteira de Ouro

- 2020-21 - R. Lewandowski (Bayern): 41 gols (82 pontos)

- 2019-20 - C. Immobile (Lazio): 36 gols (72 pontos)

- 2018-19 - L. Messi (Barcelona): 36 gols (72 pontos)

- 2017-18 - L. Messi (Barcelona): 34 gols (68 pontos)

- 2016-17 - L. Messi (Barcelona): 37 gols (74 pontos)

- 2015-16 - L. Suárez (Barcelona): 40 gols (80 pontos)

- 2014-15 - C. Ronaldo (R. Madrid): 48 gols (96 pontos)

- 2013-14 - C. Ronaldo (R. Madrid) e L. Suárez (Liverpool): 31 gols (62 pontos)

- 2012-13 - L. Messi (Barcelona): 46 gols (92 pontos)

- 2011-12 - L. Messi (Barcelona): 50 gols (100 pontos)

- 2010-11 - C. Ronaldo (R. Madrid): 40 gols (80 pontos)