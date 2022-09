SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians perdeu para o América-MG por 1 a 0 na noite deste domingo (18), em Belo Horizonte. O gol da partida foi marcado por Juninho, no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Vítor Pereira segue com 44 pontos, em quinto lugar, um ponto atrás do Flamengo, quarto colocado.

O América-MG foi superior no primeiro tempo, ficando mais com a bola e finalizando mais. Cássio fez boas defesas, como na finalização de Henrique Almeida, aos 43 minutos. O Corinthians teve sua melhor chance aos 16 minutos, em finalização de Mateus Vital de média distância defendida por Matheus Cavichioli.

Na segunda etapa, Vítor Pereira promoveu as entradas de Renato Augusto, Yuri Alberto, Fausto Vera e Du Queiroz, o que melhorou a equipe.

O próprio Du Queiroz teve uma boa chance aos 16 minutos, quando finalizou de fora da área, mas a bola desviou.

Mas quem chegou ao gol foi o América-MG, aos 31 minutos. Cáceres levantou na área e, após desvio de Mastriani, Juninho apareceu na segunda trave para marcar.

Depois, o Corinthians ficou mais com a bola, em busca do empate, mas não conseguiu vencer a zaga da equipe mineira.

Nesta reta final de temporada, a equipe paulista divide suas atenções entre o Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil, a ser disputada contra o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso é na quarta (28), contra o Atlético-GO, em casa.

Já o América, oitavo colocado com 39 pontos, volta a campo no mesmo dia, contra o Cuiabá, fora de casa.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli; Cáceres (Patric), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Benítez (Ramírez); Felipe Azevedo (Aloísio), Henrique Almeida (Mastriani), Matheusinho (Maidana). Técnico: Vagner Mancini

CORINTHIANS

Cássio; Léo Mana (Robson Bambu), Bruno Méndez, Raul Gustavo e Lucas Piton; Xavier (Du Queiroz), Roni (Fausto Vera) e Giuliano; Adson (Renato Augusto), Róger Guedes (Yuri Alberto) e Mateus Vital. Técnico: Vítor Pereira

Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Auxiliares: Michael Correia (RJ) e Thiago Rosa Oliveira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Cartões amarelos: Benítez (AMÉ); Raul Gustavo, Bruno Méndez, Roni (COR)

Gol: Juninho (AMÈ), aos 31/2ºT