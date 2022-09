SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na noite deste domingo (18), jogando em casa. O gol foi marcado por Merentiel, no segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira segue na liderança, com 57 pontos, nove a mais que o vice-líder, Fluminense.

O Santos, por sua vez, é o 11º, com 34 pontos, e conheceu sua terceira derrota seguida na competição.

Em má fase após perder para Goiás, em casa, e Ceará, fora, resultados que culminaram na saída do técnico Lisca, o Santos, hoje comandado pelo interino Orlando Ribeiro, fez um bom primeiro tempo no Allianz Parque. Inferior tecnicamente, a equipe conseguiu segurar os ataques do Palmeiras e não sofreu muito.

Teve até uma boa chance para abrir o placar com Lucas Braga, que chutou de longe e obrigou Weverton a fazer boa defesa. Do lado palmeirense, a melhor chance foi uma cabeçada de Gustavo Gómez para fora.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou tentando pressionar mais, mesmo após a expulsão de Danilo, aos 14, após falta em Soteldo, que foi disparado o melhor jogador do Santos na partida.

Aos 18 minutos, Rony soltou uma bomba de dentro da área, mas Eduardo Bauermann conseguiu tirar de cabeça quase em cima da linha. Logo depois, João Paulo fez bela defesa em chute de Dudu.

O jogo então ficou aberto. Aos 29, Soteldo quase marcou. Após passe de Ângelo, ele finalizou de primeira, rasteiro. A bola passou muito perto da trave direita de Weverton. No minuto seguinte, Merentiel recebeu cruzamento de Mayke e deu uma bicicleta. A bola passou perto da trave de João Paulo.

Mas foi o Palmeiras que conseguiu chegar ao gol. Após escanteio, a zaga do Santos não conseguiu cortar e a bola sobrou para Merentiel, que girou em cima de Madson e finalizou sem chances para João Paulo.

Depois disso o Santos até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu criar chances claras. No fim, Abel Ferreira ainda foi expulso por reclamar com a arbitragem.

Já eliminados das demais competições, Palmeiras e Santos só têm o Brasileiro até o fim do ano. A próxima partida da equipe da capital é contra o Atlético-MG, fora de casa, na quarta (28). Já o Santos recebe o Athletico-PR no dia anterior.

PALMEIRAS:

everton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Scarpa (Gabriel Menino) e Bruno Tabata (Merentiel); Dudu (Luan) e Rony (Atuesta). Técnico: Abel Ferreira

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo (Carlos Sánchez) e Lucas Barbosa (Rwan Seco); Soteldo, Marcos Leonardo e Lucas Braga (Ângelo). Técnico: Orlando Ribeiro

Estádio:: Allianz Parque, em São Paulo

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo dos Imazu Santos (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Cartões amarelos: Zanocelo, Marcos Leonardo, Soteldo e Camacho (SAN); Zé Rafael, Gabriel Menino, e Gustavo Gomez (PAL)

Cartões vermelhos: Danilo e Abel Ferreira (PAL)

Gols: Merentiel (PAL), aos 31'/2ºT