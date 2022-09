E.C. Villa Real - Time juiz-forano se classifica para a fase de mata-mata da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

O Villa Real venceu o Poços de Caldas por 2 a 0 na tarde deste sábado (17) no Ronaldão em Poços de Caldas e garantiu a classificação para a fase de mata-mata da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Os gols da partida foram marcados na segunda etapa por Eldinho e Dane.

No jogo de ida das oitavas de final o Villa Real enfrenta o Nacional em Uberaba, neste sábado (24) às 15h no Uberabão. O jogo da volta está marcado para o dia 01 de outubro, domingo, às 11h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio.

O JOGO



O Villa Real começou a partida indo pra cima, ciente que precisava de uma vitória e logo aos 10 minutos do primeiro tempo Nogueira aproveitou sobra e testou o goleiro adversário. Na primeira etapa o jogo estava bem equilibrado e aos 34 minutos Ésio fez uma grande defesa após a bola bater no montinho artilheiro do gramado. Foi o único lance de perigo do Poços de Caldas. O Villa Real quase abriu o placar aos 48 minutos após cruzamento e Wellitin, sozinho na pequena área, chutar por cima do gol.

Já na segunda etapa, virou jogo de ataque contra defesa e era questão de tempo até o Villa Real abrir o placar. Aos 13 minutos após um cruzamento perfeito de Eldinho quase que águia juiz-forana faz o primeiro gol com Rhuan. Aos 18 minutos Eldinho recebeu um belo passe de Ramon Caracci, ajeitou pra perna boa e finalizou no ângulo, um belo gol do lateral esquerdo. Aos 26 minutos Evaristo carimbou o travessão após cobrança de falta e quase ampliou o placar para o Villa. A equipe do técnico Rafael Novaes continuou em cima, procurando o segundo gol que iria sacramentar a classificação, e ele veio aos 32 minutos após bela finalização de Dane, dentro da área adversária. 2 a 0 para a equipe juiz-forana que terminou a fase de grupos na vice-liderança do grupo B com 13 pontos.

FALA GALERA



Eldinho, autor do primeiro gol da partida e artilheiro do Villa Real, com dois gols na competição, falou ao final do jogo. "Nem no meu melhor sonho eu imaginava que seria artilheiro do time. É muito bom poder agregar para a equipe, sabíamos que não iríamos encontrar um jogo fácil. Tivemos calma e paciência, ouvimos o treinador Rafael e conseguimos ter êxito na partida, fazendo os dois gols no segundo tempo e dominando o jogo"

Dane, autor do segundo gol comentou. "Eu estava me cobrando muito, e meus companheiros estavam falando comigo que o gol sairia na hora certa, no momento certo. Continuei trabalhando e acreditando. A rapaziada tá vendo meu esforço, minha cobrança, eu me cobro muito. Colocamos na cabeça que esse ano é o ano para mudarmos de vida, estamos acreditando. Antes do jogo começar falei com meus colegas que só iríamos nos despedir desse grupo com o acesso e mais importante que o gol é ajudar a equipe"

O técnico Rafael Novaes, analisou e desabafou ao fim da partida. "Sabíamos que faltava esse último ato na primeira fase, foi psicologicamente complicado, ter que ficar acompanhando outros resultados, a molecada começou muito bem, mas depois eles desconcentraram um pouco e quase tomamos o gol, mas hoje era o dia do Villa e ainda bem que aquela bola não entrou. Agora começa outra fase, o primeiro objetivo, que foi traçao no início, conseguimos conquistar e só com jogadores de Juiz de Fora e região e não só jogadores, mas a comissão técnica e a parte médica também. Fico muito feliz, pois várias pessoas colocaram em dúvida e falaram que santo de casa não faz milagre, falaram que comissão técnica não ia chegar, que os jogadores, oriundos do futebol amador, na hora H iam "pipocar", mas aconteceu tudo ao contrário", finalizou.

VILLA REAL



Ésio, Adson, Emerson, Nogueira (Batata), Eldinho (Sá), Maicon Mogango, Ramon Caracci, Dane, Ramonzinho (Kassinho), David Lima (Rhuan), Wellitin (Lucas Evaristo)

POÇOS DE CALDAS



Vitor (Otávio), Otávio (Caio), Josue, Luiz, Guilherme (Daniel), Yan, Luis Otávio, Juan, Renner (Willian), Alexandre, Ryan (Ramon)

Local: DR. RONALDO JUNQUEIRA "RONALDÃO"

Árbitro: ALEXANDER MEDEIROS XAVIER

Árbitro Assistente 1: RICARDO JUNIO DE SOUZA

Árbitro Assistente 2: VALDECI ÂNGELO DA SILVA

Quarto Árbitro: WAGNER FERREIRA DE SOUZA

Gols: Eldinho (Villa Real) 2T|18’ ; Dane (Villa Real) 2T|32’

Cartões Amarelos: Otávio (Poços de Caldas) 1T|15’ ; Paulo (Poços de Caldas) 1T|24’ ; Nogueira (Villa Real) 1T|45’ ; Renner (Poços de Caldas) 2T|10’

Tags:

campeonato mineiro | cidade | Esporte | futebol | juiz de fora | Segunda Divisão