SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lenda do futebol inglês e agora treinador do DC United, da MLS, Wayne Rooney substituiu um jogador de sua equipe imediatamente após uma acusação de racismo cometido por um atleta comandado por ele a um jogador adversário.

Aos 17 minutos do segundo tempo do duelo entre DC United e Inter Miami, Taxi Fountas e Damiam Lowe se desentenderam e o zagueiro jamaicano acusou Fountas de utilizar um termo racista para ofendê-lo.

O árbitro tentou conter a confusão, conversando com os dois capitães e, posteriormente, com os dois treinadores, Rooney e Phil Neville, outro histórico jogador do futebol inglês.

Pelo lado do Inter Miami, time defendido por Lowe cujo dono é David Beckham, cogitou-se abandonar a partida, o que acabou não acontecendo. Alguns minutos depois, Rooney decidiu por tirar Fountas de campo, atitude elogiada pelo treinador adversário. Lowe também foi substituído mais tarde.

A partida acabou em vitória por 3 a 2 para o Inter Miami, com dois gols de Campana e um de Higuaín, já nos acréscimos. Benteke e o próprio Fountas marcaram para o DC United. Sobre o incidente, a MLS afirmou que vai abrir investigação e apurar o ocorrido.