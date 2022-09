Priscila - Rumo Certo - 10ª Corrida da Camilo dos Santos reuniu mais de 2 mil atletas

Neste domingo (18) em um belo dia de sol, a 10ª Corrida da Camilo dos Santos reuniu os apaixonados pela corrida de rua, no corredor de largada, para usufruir dos 8,3km de corrida e 4,5km de caminhada. Flávio Stumpf e Amanda Oliveira foram os grandes campeões da prova, que contou com mais de 2 mil inscritos. Flávio finalizou o percurso de 8,3km em 26m20s enquanto Amanda precisou 29m32s para concluir a mesma distância.

EXPERIÊNCIA PRÓPRIA

Eu, Isabella Oliveira, comecei a correr em 2012, de lá pra cá fiz algumas corridas e me apaixonei. Fiquei um tempo sem correr e em 2022 coloquei na cabeça que iria voltar para o esporte que havia me apaixonado há 10 anos atrás. A minha primeira prova oficial esse ano foi a 10ª Corrida da Camilo dos Santos. Já fiz essa prova em três oportunidades e nunca me decepcionei com nada que ela tem para oferecer.



Este ano fiquei surpresa, a corrida foi melhor do que eu esperava. A organização da prova foi impecável desde a entrega de kits até a largada e chegada dos atletas.

O percurso de 8,3km foi bem tranquilo. Pontos de hidratação foram colocados a cada 2km durante o trajeto, o que ajudou bem devido ao sol que estava fazendo.

Na chegada, mais surpresas. O kit pós prova contava com frutas, água, picolé e um isotônico bem gelado, importante aliado na recuperação dos atletas.

A Corrida da Camilo dos Santos é sem dúvidas, uma das melhores do Ranking e eles mostram que é possível melhorar a cada ano que passa. Essa prova ficará guardada na minha memória com muito carinho.

DESAFIO SOLIDÁRIO

Ainda no sábado, o 4º Desafio Solidário Camilo dos Santos, realizado pela manhã, registrou um novo recorde em arrecadações. Foram, ao todo, 1.840 quilos de arroz, 526 quilos de feijão, 2.303 litros de leite, 6.350 unidades de fraldas geriátricas e 250 doações de sangue. O volume é fruto da mobilização das 10 equipes participantes, que se reuniram para disputar provas com um único objetivo: ajudar instituições filantrópicas.

As equipes vencedoras do desafio foram: Colégio Apogeu, em primeiro lugar; WF Assessoria Esportiva, em segundo lugar e Viva Eventos, em terceiro lugar. Os prêmios entregues a elas serão repassados, respectivamente, as seguintes entidades: Projeto Transformar, Instituto Jesus e Fundação João de Freitas, e ABAN. As outras equipes envolvidas da disputa foram: Gilberto Roque Assessoria, Souza Gomes Imóveis, Equipe SuperAmigos, ProSports, Full Life, Dynamo Academia e Instituto Vitória.

Além das A coordenação técnica do Desafio Solidário foi de responsabilidade do ultramaratonista e educador físico, Gláucio Monte-Mor, que entregou às equipes, à torcida e ao público presente provas divertidas e emocionantes.

HOMENAGENS

O incentivo ao esporte sempre fez parte da responsabilidade corporativa do Rodoviário Camilo dos Santos. Além de patrocinar e apoiar atletas e eventos esportivos, a empresa aproveita o momento da Corrida para prestar homenagens a pessoas que fazem diferença no esporte em Juiz de Fora.

Nesta edição, o Rodoviário homenageou a atleta juiz-forana Viviany Anderson, que coordena o projeto Ligeirinhos, voltado para o incentivo ao esporte de crianças e adolescentes; o professor e coordenador do projeto Centro Regional de Iniciação ao Atletismo (CRIA) da UFJF, Jorge Perrout; e o atleta campeão e bicampeão de provas de corrida nacionais e internacionais, Geraldo Francisco de Assis.