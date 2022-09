RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após John Textor assumir o comando do futebol do Botafogo, um dos objetivos é levar o clube ao mercado internacional. Neste caminho, o time alvinegro participará da World Football Summit, que vai acontecer em Sevilla (Espanha), nos dias 28 e 29 de setembro. A ideia é buscar parcerias e divulgar a marca do Botafogo, que virou SAF neste ano.

O evento é considerado a maior feira de negócios da indústria do futebol em todo o planeta. O time carioca contará com a presença de Rafael Ganem, diretor comercial, e Paula Young, head de relações internacionais.

"A mensagem do John Textor está sendo bastante difundida internacionalmente e o intuito dessa viagem é estreitar relações com grandes players do mercado para apresentar os nossos projetos, estabelecer parcerias e propagar ainda mais esse importante momento do Botafogo", avaliou Rafael Ganem.

Os dirigentes alvinegros também aproveitarão a ocasião para realizar visitas e reuniões com potenciais parceiros em outros países na Europa.

"O mercado está olhando de uma forma diferente e muito positiva para esse momento de transformação. Temos projetos interessantes em curso para compartilhar e esses encontros são importantes para solidificar esse processo", completou.

Em campo, após muita oscilação no decorrer do Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Luís Castro chegaram à primeira página da tabela, com 34 pontos, na décima colocação, e tiveram um respiro em relação à zona de rebaixamento. No último sábado, o time venceu o Coritiba por 2 a 0.

"É um Botafogo diferente do que foi o Botafogo que começou a temporada. Temos muitos jogadores que entraram nas diferentes janelas. Isso obrigou que entrassem alguns jogadores. Realmente, o Guto [Ferreira, técnico do Coritiba] tem razão quando diz que somos diferentes. Agora, somos diferentes, mas ainda pouco consistentes naquilo que fazemos. Ainda não temos a consistência que o time pode atingir. Mas uma coisa é o lado técnico dos jogadores e outra é a dimensão tática do jogo e que os jogadores dão ao jogo. E isso só o tempo vai dizer", disse o treinador.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Goiás, que está com 37 pontos e ocupa a nona colocação.