SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City enviou o fisioterapeuta Mario Pafundi ao campo de treinamento da Noruega para ficar de olho em Erling Haaland.

A equipe inglesa está satisfeita com o início de temporada do atacante norueguês ?com 14 gols em seus primeiros nove jogos.

No entanto, o clube sabe que a última temporada de Haaland no Borussia Dortmund foi afetada por lesões. Dessa forma, quer ter certeza de que o jogador segue as rotinas de treinamento que funcionaram bem para ele durante seu período na Inglaterra.

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, afirmou que Pafundi atuará efetivamente como seu terceiro fisioterapeuta e não trabalhará exclusivamente com Haaland.

Além disso, ele admitiu que o atacante recomendou que o médico fosse adicionado à equipe de técnica da seleção para os jogos da Liga das Nações contra a Sérvia e a Eslováquia.

Essa é a primeira Data Fifa desde que Haaland se tornou oficialmente um jogador do City e seu novo clube está ansioso para construir um relacionamento com sua equipe nacional.

Apesar da incorporação de Pafundi à seleção para as próximas partidas, ainda não foi decidido se ele irá novamente quando a Noruega ?que não se classificou para a Copa do Mundo? voltar a competir em março de 2023.