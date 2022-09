SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista André Rizek anunciou Aloísio Chulapa como novidade para o time de comentaristas do grupo Globo para a Copa do Mundo no Qatar. O ex-jogador vai ser juntar aos apresentadores Magno Navarro e Igor Rodrigues no "Tá na Copa", versão para Mundial do programa do Sportv "Tá na Área".

Grafite, que também faz parte do grupo de comentaristas da emissora, brincou ao ouvir o nome de Chulapa como parte integrante do trio: "Vai dar ruim". O "Tá na Copa" promete manter o estilo irreverente que os apresentadores colocaram como marca do "Tá na Área".

O anúncio foi feito nesta terça-feira (20), em coletiva de imprensa realizada pela Rede Globo em São Paulo para informações sobre a transmissão do Mundial, que começa no dia 20 de novembro. Além de Chulapa, o atual técnico do Avaí Lisca integrará o time. Ele participará do programa apresentado por Tiago Leifert exclusivamente no GloboPlay.

"Queria compartilhar minha alegria de estar de volta a Globo para a Copa. Comecei a fazer jornalismo esportivo por causa da Copa. A nossa ideia é estar no ar a partir das 15 horas. A gente vai fazer um programa com um resumo de tudo o que aconteceu no dia, é tudo o que a pessoa precisa saber. Depois, a gente faz o jogo das 16h e assim segue", comentou Tiago Leifert, que participou do evento à distância.

"E para isso, teremos reforços... E se eu dizer que teremos junto o Tomás Freitas, um analista de desempenho. Então é um cara que sabe que o número não explica tudo, terá uma visão diferente. Teremos também o Lisca, é um cara muito inteligente, muito legal. Vai poder estar com o Tomás analisando e também teremos a Fernanda Colombo para arbitragem", concluiu o jornalista.

No Globoplay, o torcedor acompanhará a Copa em um formato diferente. São câmeras exclusivas com multiângulos. Além disso, a plataforma de streaming terá todos os jogos do Mundial em formato compacto de 50 minutos. "É um guarda-chuva de Copa do Mundo dentro do Globoplay", disse o narrador Everaldo Marques.