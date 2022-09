SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo vai estar no programa 'The Noite' desta quarta-feira (21). Na atração, Luxemburgo comentou que, para ele, Mané Garrincha não teria espaço para fazer o que fazia no futebol que temos atualmente.

"O Garrincha não jogaria hoje. Da maneira que ele jogava antigamente, em que ele pegava a bola, driblava o cara, parava, esperava o cara voltar e driblava de novo. Os técnicos não iam deixar. Iam falar assim 'tem que tocar a bola'... Eu mando é driblar. Jogador sem drible, futebol sem drible, não é a essência do futebol", disse.

Com nove Campeonatos Paulistas, cinco Brasileiros, uma Copa do Brasil e outros tantos títulos estaduais e regionais, ele ainda conquistou a Copa América com a seleção e foi o primeiro e único brasileiro a comandar o Real Madrid.

Luxemburgo também afirmou que hoje não são mais feitos craques no futebol brasileiro com se tinha antigamente. Para ele, a essência foi acabando ao longo do tempo.

"O Brasil tem uma essência de jogar futebol. O pessoal jogava muita bola na várzea. No futebol, não adianta as pessoas quererem criar uma outra solução que não seja dos menos favorecidos. Futebol é para o menos favorecido. Tu não nasce rico e vai jogar bola. Fomos perdendo, ao longo do tempo, os campos que são formadores de jogadores. Campo de barro, ali é que nasce o jogador... Gênios do futebol nascem no terrão da favela", afirmou.

O 'The Noite', apresentado por Danilo Gentili, com a entrevista completa com Vanderlei Luxemburgo vai ao ar na madrugada desta quarta, no SBT, às 00h30.