LE HAVRE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Tite quebrou o protocolo da entrevista coletiva após o treinamento da seleção brasileira do Stade Océane, em Le Havre (França), nesta quarta-feira (21). Ao ser perguntado sobre o caso de racismo contra Vini Jr., o técnico trocou a resposta pela leitura de uma nota escrita por ele e pela comissão técnica.

"Eu demorei para me manifestar publicamente e não tenho por hábito fazer essa manifestação. Só o fiz depois que tive consenso e anuência de toda a comissão técnica da seleção brasileira", disse, antes de ler o comunicado.

"Vinicius Jr, e todos os atletas, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe. E siga sendo você em sua essência. Sempre. É o recado do coordenador Juninho Paulista, do técnico Tite, e de toda a comissão técnica da Seleção Brasileira".

A manifestação de apoio a Vini foi maciça na seleção, diante dos ataques vindos da Espanha. A torcida do Atlético de Madrid usou ofensas racistas antes do clássico contra o Real Madrid, no domingo. A situação veio a reboque de ofensas sofridas no programa El Chiringuito. O comentarista Pedro Bravo disse que Vinícius tinha que "parar de fazer macaquice", dizendo que ele não deveria dançar nas comemorações.

Após a leitura da nota, Tite continuou falando sobre o assunto. "No jogo contra o Chile, no Maracanã, eles fizeram a dancinha juntos e não há desprezo em relação ao adversário. Não há. Contra a Bolívia nos últimos dois juntos teve a dança do pombo com eles. Eu sei distinguir quando é provocação e quando é ato bonito de alegria. Que eles sigam alegres como são."

No começo da semana com a seleção, Vini já tinha exibido sorrisos que contrastam com o tom dos ataques contra ele. Nas redes sociais, antes da apresentação, vários jogadores já tinham manifestado suporte ao jogador. Com a reunião na França para os amistosos contra Gana e Tunísia, ele pôde sentir o suporte presencialmente.

Vini será titular do Brasil contra Gana, no jogo que será na sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília).