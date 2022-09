A técnica Simone Jatobá convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo Feminina Sub-17 que será disputada nas cidades indianas de Bubanesvar, Goa e Nova Bombaim entre os dias 11 e 30 de outubro.

Entre as 21 jogadoras convocadas nesta quarta-feira (21) estão cinco novidades em relação à equipe que conquistou o Sul-Americano da categoria, no mês de março: a goleira Mariana, do Fluminense, as defensoras Alice, do Internacional, e Ana Beatriz, do São Paulo, e as meias Myka, do Internacional, e Juju Harris, do Flórida United (EUA).

A estreia do Brasil será no dia 11 de outubro, contra o Marrocos. Três dias depois a seleção mede forças com os Estados Unidos. E, fechando a primeira fase, a equipe canarinho pega a Índia no dia 17.

Relação de convocadas:

Goleiras: Leilane – Ferroviária, Elu – São Paulo e Mariana – Fluminense.

Defensoras: Luana Gusmão – Ferroviária, Alice – Internacional, Guta – Internacional, Grazy – Ferroviária, Kedima – São Paulo e Ana Beatriz – São Paulo.

Meias: Gabi Berchon – Internacional, Rebeca – Fortaleza, Myka – Internacional, Carol – São Paulo, Lara – Corinthians, Ana Julia – São Paulo e Juju Harris – Flórida United SC (EUA).

Atacantes: Dudinha – São Paulo, Ana Flávia – São Paulo, Aline – Ferroviária, Ingrid "Jhonson" – Toledo e Rhaissa – Ferroviária.

Tags:

Copa do Mundo Sub-17 | Esportes | futebol | Seleção Feminina | simone jatobá