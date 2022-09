A Confederação Brasileira de Rugby anunciou nesta quarta-feira (21) as convocações das seleções masculina e feminina de rugby sevens para a disputa dos Jogos Sul-americanos da Odesur, que serão disputados entre os dias 7 e 9 de outubro no estádio Héroes de Curupayti, em Assunção (Paraguai).

A competição masculina servirá de qualificatória para os Jogos Pan-Americanos de 2023, que serão sediados em Santiago (Chile). Ao todo, a América do Sul conta com quatro vagas no Pan, sendo duas em disputa nos Jogos Sul-americanos, uma em torneio posterior a ser definido e uma já assegurada para o Chile, país sede.

A seleção feminina disputa os Sul-americanos da Odesur em situação mais tranquila, pois já tem presença garantida no Pan de Santiago após a conquista do Sul-Americano disputado em Saquarema em junho. A equipe comandada por Will Broderick está no Grupo A da competição, ao lado de Chile e Uruguai.