BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após três temporadas fora da Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro finalmente confirmou o retorno à elite do futebol nacional, ao bater o Vasco por 3 a 0, no Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada da Série B, nesta quarta-feira (21). Logo na primeira temporada sob a gestão de Ronaldo, que teve um ano muito bem-sucedido em todas as suas empresas, que vão além do futebol. O Fenômeno também tem investimentos tecnologia, big data, esports e novos formatos de entretenimento.

O conglomerado de Ronaldo é formado por empresas como a Tara Sports, Fundação Fenômeno, R9 Gestão Patrimonial, Oddz, Octagon, Beyond, Ronaldo TV, Fenômenos Podcast e dois clubes de futebol: Cruzeiro e Real Valladolid.

De acordo com Gabriel Lima, que é sócio de Ronaldo na Oddz Network e também CEO do Cruzeiro, o faturamento anual das empresas de Ronaldo gira em torno de R$ 400 milhões. Dinheiro que é aplicado dentro das próprias empresas, como foi o caso da criação da Beyond Films, uma startup para criação de mídias e conteúdos. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 40 milhões na Beyond durante os próximos anos.

O ano de 2022 não foi bem-sucedido apenas nas empresas ligadas em tecnologia, foi também de glórias na área esportiva. Os dois clubes de propriedade de Ronaldo conquistaram acessos no Brasil e na Espanha. Antes de o Cruzeiro confirmar o retorno à Série A do Brasileiro, o Real Valladolid já havia conquistado uma vaga em La Liga, no fim de maio.

Um dos fatores que explicam o sucesso de Ronaldo como empresário é o fato de saber explorar muito bem sua imagem, como jogador de futebol e também como um homem de negócios muito bem-sucedido. A Ronaldo Academy é uma franquia de escolas de futebol com 23 unidades no Brasil e duas nos Estados Unidos. Aliás, Ronaldo já esteve presente no futebol norte-americano, quando foi proprietário do Fort Lauderdale Strikers.

A imagem de Ronaldo também passa credibilidade para os atuais jogadores de futebol, tanto que uma das especialidades da Oddz é gestão da imagem de atletas. O atacante Gabriel Jesus, atualmente no Arsenal, da Inglaterra, é um dos projetos de sucesso da empresa, por exemplo. Já a R9 Gestão Patrimonial e Financeira é uma empresa focada em auxiliar atletas sobre investimentos e entre os clientes tem o atacante Róger Guedes, do Corinthians.

Aos 46 anos, completados nesta quinta-feira (22), Ronaldo caminha para ter uma carreira como empresário tão promissora como foi dentro de campo, quando conquistou duas Copas do Mundo e foi eleito o melhor jogador do planeta em três oportunidades.