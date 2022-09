SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A França tinha quase um time completo de desfalques, mas mostrou um elenco forte para se impor e vencer a Áustria por 2 a 0, na tarde desta quinta-feira (22), no Stade de France, pela quinta rodada da Liga das Nações. Mbappé abriu o placar, já na etapa final, após bonita jogada individual. Giroud ampliou de cabeça e garantiu o triunfo.

Atual campeã da Liga das Nações e da Copa do Mundo, a França já não possuía chances matemáticas de classificação no torneio europeu, mas agradou com um futebol agressivo e dominante diante dos austríacos.

Embora esteja eliminada da Liga das Nações, a França depende apenas de si para não ser rebaixada na competição. A vitória fez a seleção chegar a 5 pontos no Grupo 1, cinco a menos do que a líder Croácia. A Dinamarca ocupa a segunda colocação (9 pontos), com a Áustria (4 pontos) na lanterna.

A seleção francesa encerra a participação na Liga das Nações no próximo domingo (25), quando visita a Dinamarca às 15h45 (de Brasília). Ao mesmo tempo, Áustria e Croácia também se enfrentam. O primeiro da chave avança à semifinal, enquanto o último cai para a Liga B.