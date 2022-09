SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das maiores e mais vitoriosas franquias da NBA, o Boston Celtics confirmou na noite desta quinta-feira (22) a suspensão por um ano do técnico Ime Udoka, de 45 anos, epicentro de um escândalo sexual que tomou conta da imprensa norte-americana nos últimos dias.

O motivo do gancho, que tem efeito imediato, foi uma "violação das diretrizes da franquia". Segundo informações da ESPN americana, Udoka teve relações sexuais consensuais com uma colega do estafe. Em comunicado, o Celtics informou que decidirá posteriormente sobre o futuro do treinador.

O caso ganhou ainda mais repercussão nos EUA porque Udoka vive um relacionamento estável com a atriz americana Nia Long, famosa por ter interpretado a namorada de Will Smith na série "Um maluco no pedaço". O casal tem um filho.

O escândalo sexual seguido pela suspensão de um ano cai como uma bomba d'água fria na carreira de Udoka, jovem treinador que se tornou o técnico sensação da NBA na temporada passada e agora vê seu futuro indefinido.

DO HYPE À QUEDA

Em seu primeiro ano como "head coach" dos Celtics, Udoka viveu um verdadeiro "hype". Revolucionou a defesa do time, que se classificou em segundo lugar na temporada regular e foi campeão da Conferência Leste.

Para voltar às finais da NBA após mais de uma década, os Celtics varreram o Brooklyn Nets de Kevin Durant, passaram pelo Miami Heat de Jimmy Butler e bateram na final de Conferência o então campeão Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Só perderam na final, para o Golden State Warriors de Stephen Curry.

O sucesso meteórico de Udoka no primeiro ano como treinador apontava para um longo período à frente dos Celtics, mas, agora, sua carreira se abre em incertezas. Inclusive em relação à permanência na franquia após a suspensão, de acordo com o jornalista Andrian Wojnarowski, especializado na cobertura de NBA.

Em comunicado enviado à jornalista Malika Andrews, da ESPN, Udoka se desculpou com seus jogadores, com o Boston Celtics e com a família.

"Eu quero pedir desculpas para nossos jogadores, fãs e toda a organização dos Celtics, e para minha família por decepcioná-los. Sinto muito por colocar o time nesta situação difícil, e aceito a decisão do time. Por respeito a todos os envolvidos, não farei mais nenhum comentário", escreveu Udoka.

Ex-jogador da NBA, Udoka ascendeu a técnico principal dos Celtics (maior campeão com 17 títulos, ao lado do Los Angeles Lakers) após anos como assistente no San Antonio Spurs, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Em 25 anos, ele é apenas o 5º a chegar às finais no primeiro ano como treinador.

Com o treinador suspenso da temporada 2022-23, o comando da equipe será assumido por um de seus assistentes técnicos, Joe Mazzulla, de 34 anos, que começará a pré-temporada com os Celtics na próxima semana.