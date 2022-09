SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona busca encontrar um acordo com o Atlético de Madrid sobre a situação do atacante francês Antoine Griezmann. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o clube catalão quer se acertar com o time de Madri para não ter de recorrer à Justiça espanhola.

Griezmann pertence ao Barcelona e tem contrato de empréstimo com o Atlético até junho de 2023. De acordo com a publicação, o Barcelona defende que os colchoneros já tem de exercer a opção de compra porque, no primeiro ano de empréstimo, o jogador participou de pelo menos 50% das partidas disputadas pelo clube.

Já o Atlético considera que, para exercer a compra de 40 milhões de euros (R$ 203 milhões), Griezmann deve atingir a meta na soma dos jogos da temporada 2021-22 e da atual temporada.

Ainda segundo o jornal, o Barcelona entende que as duas partes devem se reunir para encontrar um consenso sobre a situação. O clube catalão não conta com o atacante para a próxima temporada e quer recuperar parte dos 120 milhões de euros investidos na contratação do francês em 2019. O Mundo Deportivo afirma que o Barcelona está disposto a aceitar pelo menos 25 milhões de euros (R$ 127 milhões) pelo jogador.