SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Faltam pouco menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, e o Comitê Organizador anunciou um concurso, chamado "Every Beautiful Game" (Todo Jogo Bonito, na livre tradução do inglês), para um pequeno grupo de torcedores assistir a todos os 64 jogos no Qatar.

Os interessados terão que preencher um formulário e enviar um vídeo de até um minuto. É obrigatório ter acima de 21 anos, possuir um certificado de aptidão física, estar vacinado contra a Covid-19, ter bom conhecimento de redes sociais e também um alto número de seguidores. A organização não divulgou quantos torcedores serão selecionados.

"Estamos muito felizes em oferecer a um torcedor a possibilidade de assistir a todos os jogos da Copa do Mundo deste ano", afirmou Fatma Al Niaimi, Diretora Executiva de Comunicações e Meios de Comunicação.

Os escolhidos receberão passagem de ida e volta para Doha, hospedagem, transporte para ir aos estádios e ingressos para os jogos.

A curta distância entre os oito estádios que receberão jogos neste Mundial ? além do metrô, que interliga sete das oito arenas ? permitiram à organização realizar este desafio. No entanto, os candidatos terão problemas com o calendário da Copa, já que existirão jogos simultâneos, ou seja, que acontecem em mesmo dia e horário.

Este é o caso da última rodada da fase de grupos, onde as quatro seleções de cada chave vão a campo em mesmo dia e horário. A organização não explicou como os participantes deverão proceder neste caso.

Nas demais fases, o torcedor terá cerca de 2h (caso não haja prorrogação e pênaltis) para se deslocar de um estádio para o outro.

A Copa do Mundo inicia no dia 20 de novembro, às 13h (de Brasília), com o jogo entre Qatar e Senegal. Já o Brasil estreia quatro dias depois, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.