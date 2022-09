E.C. Villa Real - Reprodução

O Villa Real enfrenta o Nacional de Uberaba neste sábado (24) às 15h30 no Uberabão. A partida é a primeira das oitavas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. Por ter terminado a primeira fase melhor colocado geral que o Nacional, o Villa Real decide a vaga para as quartas de final em casa e tem a vantagem do empate no placar agregado.

Para a partida decisiva o técnico Rafael Novaes conta com o time completo. O lateral Eldinho é o único pendurado da equipe juiz-forana com dois cartões amarelos.

O auxiliar técnico, Lukão, falou o que espera da partida. "Nossa expectativa é a melhor possível. Vamos enfrentar um grande adversário, de casa cheia e com grande tradição no futebol mineiro. Agora é um novo processo onde os clubes que se classificaram para essa segunda fase vem em busca do acesso", finaliza.

FOTO: E.C. Villa Real - O Auxiliar Técnico, Lukão

O jogo de volta acontece no próximo sábado (01), ás 15h no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio em Juiz de Fora.