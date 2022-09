- Brasileiro: São Paulo e Avaí medem forças no estádio do Morumbi

Em um final de semana repleto de confrontos de seleções nacionais o Campeonato Brasileiro terá apenas uma partida, a que coloca São Paulo e Avaí frente a frente, a partir das 20h (horário de Brasília) deste domingo (25) no estádio do Morumbi. Atransmite o jogo ao vivo.

Ocupando a 13ª posição da classificação da competição com 34 pontos, o Tricolor do Morumbi chega pressionado ao confronto, pois está a apenas seis pontos da primeira equipe dentro do Z4 (o próprio Leão da Ilha).

Fechamos a nossa semana de treinamento ????



???? Nos vemos amanhã no Morumbi, #TorcidaQueConduz! #VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/mgSEg060aQ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 24, 2022

Notícias relacionadas:

Fechamos a nossa semana de treinamento ???????? Nos vemos amanhã no Morumbi, #TorcidaQueConduz #VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/mgSEg060aQ

Por esta razão, o técnico Rogério Ceni deve colocar em campo o que tem de melhor: Felipe Alves; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri.

Já o Avaí chega ao confronto com o claro objetivo de somar pontos para deixar a zona do rebaixamento. E, diante de um forte adversário forte de casa, até mesmo a obtenção de um ponto seria um grande feito na opinião do lateral Natanael: “Só não podemos perder. Temos que somar ponto. Estamos com isso na cabeça, e vamos lá para que possamos somar ponto”.

???????????? Imagens do treino desta manhã de sexta-feira, no gramado da Ressacada. #TimedaRaça

????: Leandro Boeira/@AvaiFC pic.twitter.com/3tad9Pxmc4 — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) September 23, 2022

Para esta partida o técnico Lisca deve mandar a campo a seguinte equipe: Glédson; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Mateus Sarará, Bruno Silva e Jean Pyerre; Pottker, Natanael e Bissoli.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Avaí com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Tags:

Avaí | brasileiro | Esportes | futebol | Rádio Nacional | São Paulo | Série A