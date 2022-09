A equipe de atletas do Distrito Federal foi uma das mais vencedoras, com 23 medalhas, três a mais em relação aos jogos de 2021. Somente os atletas da Universidade de Brasília (UnB) levaram cinco medalhas.

Nas modalidades olímpicas e paralímpicas, os resultados do JUBs servem como critério para pleitear o Bolsa Atleta, programa executado pela secretaria. O benefício é concedido a atletas de alto rendimento que se destacam nas principais competições do calendário nacional. O edital de 2022 contempla 6.773 esportistas com um investimento anual de R$ 129,5 milhões.

