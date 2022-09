SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Dante Schiro, 29, foi finalizado pelo moldávio Luca Poclit na última sexta (23), na abertura do Bellator 285, na Irlanda. No entanto, o que mais impressionou no duelo é que o norte-americano permaneceu no chão após a intervenção do árbitro decretando a vitória do adversário.

Isso porque Schiro ficou de olhos abertos após ser apagado no octógono. Apesar do susto, ele está bem e já se prepara para a próxima luta. "Bem, f***-**... De volta agora", publicou nas redes sociais.

A finalização empolgou o mundo da luta. "Candidata a finalização do ano?", indagou Scott Coker, presidente da organização. "Uma das finalizações mais insanas que você vai ver", escreveu uma conta, no Twitter.

Aos 29 anos, Schiro possui um cartel com nove vitórias e três derrotas no MMA. Já Poclit, 33, venceu sete combates no Bellator e foi derrotado em apenas um.