SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sarah Kelly, mãe de Jake Harding, garoto autista que teve seu celular derrubado por Cristiano Ronaldo em abril, pediu à federação inglesa de futebol que o craque do Manchester United seja punido.

Ela acrescentou, ainda, que não sabe como CR7 dorme à noite após ter causado uma mágoa assim num fã.

"Vamos torcer para que ele finalmente receba a punição certa. Ele não pode continuar se safando. Seu comportamento é inaceitável", disse ela.

Na última sexta-feira (23), a federação enquadrou CR7 na regra A3, que versa sobre conduta 'imprópria e/ou violenta'. Sarah afirma que a medida fez com que fãs do português voltassem a atacar a ela e a seu filho nas redes sociais.

"Estou sendo perseguida por pessoas dizendo que estou arrastando novamente, mas não sabia nada sobre isso. Ele deveria ter sido tratado há seis meses. Meu filho fala sobre o que aconteceu com ele todos os dias. Ele ainda não teve seu telefone de volta."

Relembre o caso

A partida foi disputada no Goodinson Park, estádio do Everton, no dia 9 de abril. Na saída do gramado, CR7 é visto derrubando o objeto com a mão direita, após sair de campo chateado com o placar.

Em postagem no Instagram, CR7 afirmou que "nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis", mas que mesmo assim é necessário "dar exemplo". Na sequência, o jogador se desculpou e fez convidou o torcedor a assistir um jogo do United. Ele recusou.

Sarah contou ao jornal 'Liverpool Echo' que Jake tem dispraxia ? transtorno do desenvolvimento infantil caracterizado por dificuldades motoras em crianças saudáveis ? e que ele ficou muito chateado com o episódio.

Em contato com o jornal "Mirror", da Inglaterra, no mês passado, a polícia britânica informou que conversou com o jogador e que o caso já foi resolvido.

"Podemos confirmar que um homem de 37 anos compareceu voluntariamente e foi entrevistado sob cautela em relação a uma alegação de agressão e danos criminais. A alegação está relacionada a um incidente após a partida de futebol Everton x Manchester United em Goodison Park no sábado, 9 de abril. O assunto foi tratado por meio de cautela condicional. O assunto já está concluído", afirmou a polícia.