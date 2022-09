SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi está nos Estados Unidos com a seleção argentina para a disputa de amistosos ?o primeiro na última sexta-feira (23), vitória por 3 a 0 contra Honduras, e o outro com a Jamaica, nesta terça (27), às 21h (de Brasília). Durante sua estadia, o jogador conversou com um canal de televisão mexicano-americano, destacou sua relação com Neymar no PSG e falou sobre a amizade entre eles.

"Ney e eu nos conhecemos de cor. Aproveitamos muito o nosso tempo no Barcelona e gostaria de ter jogado mais com ele lá", afirmou Messi em conversa com o TUDN.

"A vida nos reuniu em Paris e estamos felizes de estarmos juntos. Adoro jogar com ele, estar com ele todos os dias e gosto disso", acrescentou.

Em meio a boatos da imprensa francesa de que ele ajudou a resolver o problema entre Neymar e Mbappé no PSG, Messi também falou sobre o jovem francês e não poupou elogios ao atleta.

"Kylian é um jogador diferente, uma fera no um contra um, ataca o espaço, é muito rápido. É um jogador muito completo e acho que ele vem se mostrando há anos. Com certeza estará entre os melhores nos próximos anos", disse.

Após um primeiro ano difícil no PSG, onde o craque argentino não conseguiu mostrar seu melhor nível, a temporada 2022/23 parece promissora. Com o PSG ele marcou seis gols e deu oito assistências em apenas onze partidas. Já contra Honduras, pela seleção argentina, marcou dois gols.