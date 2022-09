SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um "palácio marítimo" foi o local escolhido para hospedar as esposas dos jogadores convocados para defender a Inglaterra durante a Copa do Mundo, segundo o jornal "Daily Star". A embarcação ficará ancorada no Golfo Pérsico durante toda a duração da competição.

O navio MSC World Europa está avaliado em mais de R$ 5,6 bilhões. Segundo o jornal inglês, a embarcação conta com diversas atrações de lazer. Entre elas estão: seis piscinas, 14 jacuzzis, campo de futebol, quadras de basquete e pista de carrinhos bate-bate. Além disso, opções de restaurantes, bares e lojas também estarão disponíveis.

Ao longo dos dias de permanência na embarcação, as esposas dos jogadores e os demais hóspedes não precisarão cumprir as normas e leis rígidas impostas pelo governo do Qatar. No país árabe, a homossexualidade é considerada um crime. Recentemente, a organização do torneio também afirmou que demonstrações afetivas em geral não são bem-vindas.

Na última semana, o jornal "Daily Mail" chegou a afirmar que as esposas dos jogadores ingleses ficarão hospedadas em um resort de luxo que tem diárias de R$ 35 mil. Além delas, as companheiras de atletas franceses também se hospedarão no local. Até o momento, a Federação Inglesa não confirmou nenhuma das informações.

A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Mundo ao lado de Irã, País de Gales e Estados Unidos. A estreia da seleção está marcada para o dia 21 de novembro, contra os iranianos.