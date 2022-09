SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com quatro rodadas disputadas até agora, a atual Copa do Mundo de basquete feminino já colecionou diversos momentos dentro das quadras. Nesta segunda-feira (26), no entanto, uma cena fora delas chamou a atenção. Isso porque, Salimatou Kourouma e Kamite Elisabeth Dabou, da seleção de Mali, trocaram socos na zona mista.

A confusão entre as duas atletas aconteceu logo depois da derrota da seleção para a Sérvia, por 81 a 68, em Sydney, na Austrália. A cena foi registrada pelas câmeras durante entrevista de Sasa Cado, jogadora sérvia que foi cestinha da partida, com 20 pontos.

Os gritos tomaram conta da zona mista e companheiras da seleção de Mali precisaram afastar Kourouma e Dabou. O motivo da briga entre as duas atletas ainda não foi revelado.

A campanha de Mali até aqui na Copa do Mundo de basquete feminino não é nada boa. Em quatro jogos, são quatro derrotas e o segundo pior desempenho da competição. Apenas a Bósnia e Herzegovina tem rendimento pior que a seleção africana, ficando abaixo no saldo entre pontos feitos e cedidos.