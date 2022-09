Acervo Pessoal - Reprodução

A atleta juiz-forana do Clube Bom Pastor, Manuela Ribeiro, foi vice-campeã na prova de 400m livre no Swimming -Open da Argentina neste fim de semana. A atleta de 19 anos finalizou a prova, baixando sua marca pessoal em 10 segundos, com 5m34s64 na categoria S10. A competição aconteceu entre os dias 23 e 24 de setembro e contou com presença da juiz-forana em cinco provas: 400m livre , 100m livre , 50m livre , 100m borboleta e 100m costas.

Manu relata como foi participar da competição e representar o Brasil. "O campeonato foi muito bom , com novas experiências como conhecer minhas adversárias de outros países, nadar com atletas mais experientes e poder visualizar melhor o senário mundial.

Nadei 5 provas : 400m livre , 100m livre , 50m livre , 100m borboleta e os 100m costas .

Todos os resultados foram bons e melhorei todas as minhas marcas pessoais . Minha prova principal é os 400m livre , onde eu estava com mais expectativas para pegar uma medalha e ficar entre os 3 melhores tempos do ranking da competição. Conquistei o 2º lugar nos 400m livre e além de bater a minha melhor marca pessoal eu fiz um tempo bem abaixo do esperado. Essa competição foi muito importante para mim e sem dúvidas realizei um dos meus sonhos de representar nosso país", finaliza

FOTO: Acervo Pessoal - Manu é vice-campeã na Argentina

Cebola, técnico da Manu, falou sobre o resultado da atleta. "Já vínhamos treinando focando na prova de 400m livre, a que estabelecemos que ela teria a melhor chance de subir ao pódio. Nosso planejamento de treino foi focado para essa prova, mas não deixando de considerar as demais. Mesmo não subindo ao pódio nessas provas, ela conseguiu baixar. Nos 400m livre ela conseguiu baixar bastante o tempo dela, mais de 10 segundos, foi uma marca muito expressiva dentro do nosso planejamento. O resultado foi bem satisfatório e dentro do previsto, saímos muito satisfeitos com a performance dela", relata Cebola.

O próximo desafio da Manu, segundo o técnico Cebola, será o Meeting de Natação em Belo Horizonte, no CTE, no dia 8 de outubro. A principio ela irá nadar as cinco provas que nadou na Argentina.

FOTO: Acervo Pessoal - Juiz-forana representou o Brasil no Swimming Open