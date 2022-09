SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um torcedor do Borussia Dortmund teve um dedo de uma das mãos amputado durante a comemoração do gol da vitória por 1 a 0 contra o Schalke, no Signal Iduna Park, em clássico realizado no dia 17 de setembro, pelo Campeonato Alemão.

Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, a pessoa prendeu o dedo em uma grade enquanto comemorava o gol.

Ainda de acordo com o jornal, o torcedor colocou o dedo em um copo e saiu às pressas do estádio.

O Corpo de Bombeiros local confirmou o episódio, mas não deu mais detalhes sobre o incidente.

Dortmund x Schalke é o principal clássico do futebol alemão e voltou a ser realizado na temporada 2022-23 após mais de um ano e mesmo desde o último confronto. O Schalke foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alemão em 2020-21 e retornou agora à elite.