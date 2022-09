SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há exatos dois meses, no dia 27 de julho, Fausto Vera estreava pelo Corinthians. Ainda pouco conhecido no futebol brasileiro, mal sabia a Fiel que, em pouquíssimo tempo, o volante argentino de 22 anos viraria peça imprescindível do time comandado pelo técnico Vítor Pereira.

O primeiro jogo de Fausto pelo time alvinegro foi contra o Atlético-GO, justamente o adversário que reencontra nesta quarta-feira (28), às 19h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, o Corinthians disputou 14 jogos. Em todos, Fausto esteve em campo. Pedido por Vítor Pereira, o meio-campista sequer teve tempo de adaptação mas, ainda assim, se mostra completamente à vontade e ambientado, seja em campo ou fora dele, onde constrói relação não só com atletas, mas também com funcionários do CT Joaquim Grava. No último domingo (25), por exemplo, o camisa 33 foi à Neo Química Arena acompanhar a final do Brasileiro Sub-20 ?perdida para o Palmeiras.

Fausto Vera virou titular absoluto do Corinthians depois da lesão de Maycon, que fraturou o segundo dedo do pé esquerdo e agora está em fase final de recuperação. Mas nem mesmo o iminente retorno do jogador revelado no clube, outra peça de destaque do elenco, ameaça o lugar do argentino na equipe.

Vítor Pereira encontrou em Fausto as características que necessitava para a função de primeiro volante: um jogador que dá qualidade na saída de bola, se apresenta ao ataque sem deixar o setor defensivo "descoberto" e tem fôlego para ir de área a área.

O português vê Maycon como uma segunda peça de meio-campo e já chegou a escalá-lo até como armador. Portanto, a tendência é que ele, quando estiver à disposição novamente, dispute posição com Du Queiroz, não com Fausto. A ideia do Corinthians é ter o camisa 5 em plenas condições para as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo, nos dias 12 e 19 de outubro.

Outro fator que chama a atenção de Pereira e sua comissão técnica sobre Fausto Vera é o condicionamento físico, tanto é que ele disputou 14 jogos ?dez como titular e quatro saindo do banco? em 53 dias, em média uma partida a cada 3,7 dias. O argentino chegou ao Corinthians no meio da temporada, mas já vinha em ação em seu país.

"Jogadores são todos diferentes de uns aos outros. Buscamos ele por isso. Tem capacidade física impressionante. Essa também foi uma das condições pelas quais o Corinthians optou por ele. Normalmente é quem tem mais quilômetros corridos no jogo", afirmou Vítor Pereira, no último dia 11, depois do empate em 1 a 1 com o São Paulo.

O argentino foi um dos três reforços trazidos pelo time alvinegro para o segundo semestre. Além dele, o Corinthians também contratou Balbuena -que está em compromisso com a seleção do Paraguai e não joga nesta quarta- e Yuri Alberto, outros titulares absolutos de Pereira. O contrato dele com o Corinthians é válido até o fim de junho de 2026.

Além de Balbuena, outro desfalque garantido é na zaga é Raul Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O atacante Júnior Moraes e o lateral-direito Rafael Ramos devem continuar em transição física. Assim, uma possível escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

O Atlético-GO, por sua vez, deve ter mudanças no time inicial. O técnico Eduardo Baptista indicou que deve voltar a escalar o zagueiro Wanderson e o volante Baralhas entre os titulares, enquanto o atacante Luiz Fernando volta de suspensão e deve reassumir a posição inicial, substituindo Shaylon.

Portanto, uma possível escalação inicial do time goianiense tem: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Transmissão: Premiere