SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o Flamengo por 2 a 1 no dia 18, no Maracanã, em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ficou marcada pelas cinco expulsões e também pelo fato de o time de Fernando Diniz não executar, exatamente, o famoso Dinizismo -jogo de manutenção da bola, saída com toques conscientes da defesa e criação de muitas oportunidades que passou a integrar o folclore do treinador.

Agora, o time tricolor carioca busca defender o bom momento e pode repetir a estratégia contra o Juventude, nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada.

Reconhecido por montar equipes que, costumeiramente, têm mais posse de bola que o adversário, no clássico contra o Flamengo os rivais dividiram a posse de bola igualmente, 50% para cada, mas o time de Fernando Diniz criou menos oportunidades de gol, chutou menos que o Flamengo e arriscou mais vezes de fora da área, de acordo com o Sofascore. Além disso, foram 31 afastadas -os tradicionais "chutões", contra apenas nove do time rubro-negro.

O próprio Fernando Diniz, na coletiva pós-jogo, admitiu que o time "aprendeu uma lição" após perder de 3 a 0 para o Corinthians na Copa do Brasil e ser eliminado do torneio. Na ocasião, o Fluminense teve mais posse de bola e mais chutes de dentro da área que os paulistas, que foram os únicos a terem contra-ataques.

"Eu acho que o jogo de quinta-feira (15) foi muito dolorido pra gente, ainda mais que, por mais que a gente fale que o placar de 3 a 0 não traduz, de maneira nenhuma o que foi o jogo, seria muito mais justo o Fluminense ter ganho a partida de 3 a 0 aqui no Rio do que a gente perder de 3 a 0 pro Corinthians lá. A gente oscilou naquele jogo, mas o mais importante, aprendeu a lição do jogo de quinta. O time jogou muito mais perto. Tomou riscos, é verdade, alguns riscos exagerados, mas é melhor você tomar riscos com todo mundo junto do que ficar como ficamos com o Corinthians, que a gente não sabia se saía jogando ou se fazia a bola longa", comentou o técnico após a vitória contra o Flamengo.

Na derrota em Itaquera, o goleiro Fábio, veterano do Fluminense, foi muito criticado no lance do primeiro gol, já que deu um chutão -algo abominado pela cultura futebolística de Fernando Diniz- e justamente dessa afastada o Corinthians conseguiu abrir o placar com um belo gol de Renato Augusto.

Contra o Flamengo, o Fluminense deu 31 afastadas , segundo o Sofascore, algo bem raro em um time de Fernando Diniz. Para efeito de comparação, a média do time durante todo o Brasileiro é de menos de 16 por jogo.

A partida contra o Flamengo foi quente e, no final das contas, cinco jogadores foram expulsos. David Braz, aos seis minutos, Manoel e Caio Paulista no final da segunda etapa foram expulsos pelo lado do Fluminense. Pelo Flamengo, Marinho e Everton Cebolinha, no final do segundo tempo, também receberam o cartão vermelho.

Com a vitória em cima do rival carioca, o Fluminense ultrapassou o time rubro-negro na classificação e e agora ocupa a terceira posição no Brasileiro, com 48 pontos.

Para a partida desta quarta-feira, Diniz deve ir a campo com David Duarte na zaga e Cristiano na lateral, considerando os desfalques por suspensão. Portanto, uma possível escalação inicial do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Duarte e Cristiano (Pineida); Martinelli, André, Arias e Matheus Martins; Ganso e Cano.

O Juventude, por sua vez, segue na lanterna do campeonato, com 19 pontos, e busca a vitória para manter viva a esperança de escapar do rebaixamento.

O técnico Umberto Louzer deve seguir desfalcado por Ricardo Bueno, Edinho, Renato Chaves, Rafael Forster e Moraes, todos no departamento médico. Conforme noticiado pelo GE, o meia Bruno Nazário sofreu um pisão no último treino, e também deve ser desfalque de última hora.

Por outro lado, o lateral-direito Paulo Henrique se recuperou de desconforto muscular, e está à disposição. Uma possível escalação inicial do time gaúcho tem: Pegorari; Vitor Mendes, Paulo Miranda e Nogueira; Rodrigo Soares, Élton, Jádson, Chico Kim (Jean) e Capixaba; Felipe Pires e Isidro Pitta.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (28)

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere