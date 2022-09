PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio conseguiu, nesta terça-feira (27), efeito suspensivo contra a punição imposta pelo STJD que tinha tirado três mandos de campo do time em razão das brigas na torcida durante o duelo com o Cruzeiro, pela Série B. Assim, poderá disputar suas partidas finais na Arena, em Porto Alegre.

A briga generalizada aconteceu principalmente durante o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, em agosto. Por causa dos atos de selvageria, o árbitro parou o jogo em duas oportunidades, até que a briga fosse controlada.

Restam apenas três jogos em casa até a conclusão da segunda divisão, contra CSA, Bahia e Brusque. O primeiro dos compromissos será diante dos alagoanos, na terça-feira da semana que vem, dia 4.

Atuar sob seus domínios é uma das principais armas do Tricolor para voltar à elite. Com aproveitamento baixo fora de casa, a vice-liderança do torneio só é realidade por causa dos pontos conquistados diante de seus torcedores.

Com 50 pontos, o time gaúcho está muito perto de confirmar volta à elite do futebol brasileiro. Antes de volta a atuar em casa, terá pela frente o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (30), no Maranhão.