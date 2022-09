SANTOS, SP, E SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - "É difícil, mas continuamos sonhando". Foi assim que uma pessoa importante da diretoria do Santos resumiu ao UOL Esporte a tentativa de contratar o técnico argentino Marcelo Bielsa.

O time paulista não teve qualquer resposta de Bielsa nos últimos dias, mas já sabia que 'El Loco' demoraria a retornar. O presidente Andres Rueda convidou o treinador e ele, como de costume, avalia o clube do profissional às categorias de base antes de dizer se aceita ou não uma nova reunião.

O Santos disponibilizou diversas informações e vídeos para Bielsa e sua equipe e aguarda ansioso por um "sinal verde" para de fato fazer uma proposta. Até agora, valores ou cláusulas contratuais não foram revelados.

Rueda viu no noticiário argentino a notícia de que Marcelo Bielsa não cogita a possibilidade de assumir o Santos, mas se baseia na palavra do técnico e não na de intermediários. O presidente só desistirá se o próprio Bielsa disser que não.

O UOL Esporte apurou que Marcelo Bielsa foi procurado por pelo menos três clubes além do Santos nos últimos dias. Os três não são da América do Sul. Com todas as equipes, o procedimento foi o mesmo: o argentino agradeceu e prometeu avaliar antes de responder. Ele não tem pressa para definir seu futuro.

O Santos entende que Bielsa seria uma unanimidade e que precisa "esticar a corda" enquanto o sonho for possível. O profissional de 67 anos seria técnico e diretor do clube, com liberdade para cuidar do futebol profissional e de base junto a seus auxiliares e analistas.

Por causa do sonho de ter Bielsa, o Peixe não avançou em negociações por outro técnico ou diretor. Orlando Ribeiro, treinador do sub-20, segue como interino por tempo indeterminado e pode terminar o Campeonato Brasileiro no comando.

CONDIÇÕES DE BIELSA NO SANTOS

O técnico argentino não chegou a dizer para o Santos o que gostaria financeiramente e administrativamente, mas o clube de Vila Belmiro sabe o que Marcelo Bielsa costuma exigir.

Nos primeiros contatos com Bielsa, o Santos ofereceu o cargo apenas para dezembro de 2022, depois do fim do Campeonato Brasileiro e da Copa do Mundo. O argentino teria tempo suficiente para estudar o Peixe e o futebol do país.

O clube daria o departamento de futebol para Marcelo Bielsa. O técnico teria a "chave" para escolher auxiliares e analistas para comandar o profissional e a base.

Com Bielsa, o Peixe não traria mais um diretor ou gerente e daria a liberdade para todas as decisões, desde que dentro do orçamento pré-estipulado pelo clube para 2023.

O Santos aceita oferecer um alto salário e em euro para o treinador e sua extensa comissão técnica. Outra mudança seria estipular multa rescisória em contrato pela primeira vez desde que Andres Rueda assumiu o Peixe, em dezembro de 2020.

Até agora, o Santos assinou acordos nas normas básicas da CLT, sem multa e prazo de validade. Por Bielsa, o Peixe está disposto a "quebrar" a sua própria regra, até para comprovar que quer um projeto a médio ou longo prazo com o argentino.

O Santos também promete gastar com bons reforços em 2023. Esse planejamento já foi traçado antes mesmo do sonho de Bielsa, mas seria intensificado se o argentino aceitar o convite.

O Peixe segue com problemas financeiros, mas terá terminado de pagar vários acordos no início do próximo ano. Dessa forma, teria maior segurança para adquirir direitos econômicos de novos jogadores e pagar salários maiores.

BASE

O técnico é fissurado pela formação de jogadores e evolução de jovens. Ele trabalha com um número reduzido em seu elenco e aposta na junção de atletas "prontos" com a base.

O presidente Andres Rueda pretende mostrar a Bielsa os talentos do Santos que estão perto da promoção e os que já estão no grupo principal, além de argumentar que a base treina ao lado do profissional e esse fato poderia ajudar no dia a dia do CT Rei Pelé.

Essas e outras informações serão disponibilizadas a ele se o técnico der o aval para uma nova fase de negociações. Nesse meio tempo, Rueda pediu ao departamento de inteligência para ajudar na elaboração de um projeto minucioso para o argentino.

PROFESSOR

Marcelo Bielsa está livre no mercado desde fevereiro, quando foi demitido do Leeds United (ING) após quatro temporadas. Ele recebeu sondagens recentes e esteve perto de assumir o Athletic Bilbao (ESP). No Santos ou não, o argentino só trabalhará em 2023 e quer acompanhar com calma a Copa do Mundo.

Marcelo Bielsa, técnico que inspirou nomes como Pep Guardiola e Jorge Sampaoli, é um adepto do futebol ofensivo acima de tudo, com troca incessante de passes e pressão no campo rival. O sonho do Santos dirigiu as seleções da Argentina e Chile e também passou por Lille e Olympique, na França, na Lazio, da Itália, nos mexicanos Atlas e América, no Athletic, da Espanha, e Newell's Old Boys e Vélez Sarsfield, na Argentina.

PREOCUPAÇÃO

Pessoas próximas a Andres Rueda estão animadas com a possibilidade de Marcelo Bielsa, mas pedem para o presidente do Santos estipular um limite para essa negociação.

Para tê-lo em 2023, o Peixe teria de manter o interino Orlando Ribeiro até o fim do Campeonato Brasileiro e não contratar um novo diretor de futebol, já que o argentino tomaria conta do departamento.

Por não ter uma situação tão tranquila na tabela, alguns dos dirigentes pedem para o presidente estipular uma data-limite a Bielsa. Se o argentino não aceitar a proposta para assumir o Santos em 2023, o clube precisaria correr para trazer um dirigente. Nas últimas semanas, Andres Rueda passou a acumular os papéis de presidente e executivo de futebol. A ideia foi revista após o técnico Lisca se demitir.

O Santos já teve seis técnicos durante a gestão de Rueda: Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fabio Carille, Fabián Bustos e Lisca. O presidente cansou da mesmice e buscou o "hermano" como "unanimidade" após erros nas escolhas dos treinadores.