SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pelo menos uma pessoa morreu após um atirador invadir um hospital em Little Rock, capital do Arkansas, na manhã de desta quarta-feira (27). Um suspeito de participação no crime foi preso.

Um comunicado emitido pela polícia às 11h16 (13h16 no horário de Brasília) pediu que os moradores evitassem as redondezas do St. Vincent North Hospital e confirmou haver um "atirador ativo" no local.

Segundo o canal local THV11, funcionários do hospital afirmaram que os disparos começaram no quarto andar da instituição de saúde.

Aos jornalistas, acompanhantes de pacientes contaram que foram levados para locais "seguros", como banheiros, e evacuados do prédio em seguida.

Por volta das 12h30 (14h30, no horário de Brasília) representantes do hospital conversaram com a imprensa e confirmaram uma morte e uma prisão.

A polícia afirmou que não vai divulgar a identidade da vítima e do suspeito preso neste primeiro momento.