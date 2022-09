SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Aos 35 anos, Ramires anunciou o fim de sua carreira como jogador profissional em postagem no Instagram. O volante estava sem clube desde o final de 2020, quando saiu do Palmeiras. Além do time paulista, o ex-jogador tem passagens por Joinville, Cruzeiro, Benfica, Chelsea e Jiangsu Suning, além de defender a seleção brasileira.

A despedida oficial de Ramires tem data marcada. Ele será uma das atrações no Jogo das Estrelas, amistoso promovido por Ronaldinho Gaúcho em Joinville. Foi na cidade catarinense que o volante iniciou sua carreira profissional.

Ramires ganhou destaque no futebol nacional em passagem pelo Cruzeiro. Nos 109 jogos em que defendeu a camisa da Raposa, o volante balançou as redes 25 vezes. Ele foi destaque nos títulos estaduais de 2008 e 2009, além de ajudar a levar o clube à final da Libertadores em 2009.

O bom desempenho de Ramires atraiu os olhares do futebol europeu. O volante passou uma temporada no Benfica até se transferir ao Chelsea, onde realmente brilhou. O brasileiro foi peça-chave no primeiro título de Liga dos Campeões da Europa conquistado pelo clube. Em seis temporadas com os Blues, foram 251 jogos, 34 gols e 5 títulos.

Pela seleção principal, Ramires disputou 51 partidas e integrou os elencos nas Copas de 2010 e 2014. Ele também fez parte da equipe que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008.

O fim de carreira foi de pouco protagonismo e muitas lesões. Ramires se transferiu para o futebol chinês em 2016, atuando pelo Jiangsu Suning. Já longe da forma física ideal, o meio-campista foi para o Palmeiras em 2019. Em quase 2 anos, foram 43 jogos e 1 gol. Clube e jogador rescindiram em comum acordo e Ramires não jogou em nenhuma outra equipe depois disso.