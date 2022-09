A seleção brasileira feminina de vôlei emplacou a terceira vitória seguida no Mundial de Vôlei em Arnhem (Holanda) e se classificou antecipadamente à segunda fase da competição. Nesta quarta-feira (28) as brasileiras derrotaram as colombianas por 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/12 e 25/20). O Brasil ocupa o segundo lugar no Grupo G, atrás da líder China. A chave tem ainda República Tcheca, Argentina, Colômbia, já derrotadas pela seleção brasileira.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães terá ainda mais dois jogos para melhorar a pontuação e chegar à liderança da chave D ao final da primeira fase. Na sexta (30) o Brasil encara o Japão às 9h15 (horário de Brasília), e no mesmo horário no sábado (1º de outubro) enfrenta a China.

“Foi a nossa terceira vitória consecutiva. A equipe foi mais agressiva e consistente na partida de hoje, com poucos erros e um show de bloqueio das nossas centrais. É isso o que precisamos, evoluir a cada partida”, disse Gabi, capitã da seleção.

Outros destaques brasileiros contra a Colômbia foram as jogadoras Kisy (13 pontos), Carol (11) e Carol Gattaz (10).

A seleção segue com 100% de aproveitamento no Mundial. Estreou com vitória por 3 sets a 1 contra a República Tcheca, depois bateu a Argentina por 3 a 0. O Mundial reúne 24 equipes divididas em quatro grupos. Avançam à segunda fase as quatro melhores em cada chave.

