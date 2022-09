SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, o Vasco viu sua vaga no G4 ameaçada. A equipe, que perdeu a oitava seguida fora de casa, se mantém na quarta colocação com 48 pontos, pontuação que pode ser igualada pelo Londrina, quinto colocado. Os time se enfrentam nesta quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 32ª rodada da Série B.

Se perder nesta quinta-feira, o time cruzmaltino empatará com o rival paranaense em pontos e número de vitórias, e terá que fazer as contas para se manter na zona de classificação -os próximos critérios de desempate são saldo de gols e gols a favor. Atualmente, os cariocas saem na frente com um saldo de 7 a 1. Os vascaínos também defendem vantagem no número de tentos, com 35 gols marcados, contra 30 dos paranaenses.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (28), o volante Yuri Lara projetou o jogo com clima de decisão, enalteceu a torcida e afirmou que o time não pode mais errar. "É um jogo de seis pontos, se ganha a gente abre uma vantagem maior. Em casa a gente é muito forte, se não fosse por eles (torcida), não estaríamos nessa posição. Jogo para entrar focado, uma final", disse.

Apesar da instabilidade, o aproveitamento do Vasco como mandante tem sido um fator de confiança para o técnico Jorginho -são 15 jogos invictos, com dez vitórias e cinco empates.

O comandante conta com o apoio da torcida em São Januário para seguir a caminhada rumo ao acesso.

"Assim como tem acontecido fora de casa, também tem acontecido dentro, que a gente também tem sido bem efetivo. Temos vencido nossos jogos, que não têm sido fáceis, mas têm sido importantíssimas as nossas vitórias dentro de casa. Com o passar do tempo, a gente vai tendo muito mais conhecimento dos jogadores do grupo, dos nossos atletas", ponderou, após a derrota para o Cruzeiro.

"Cada jogo é o jogo das nossas vidas, e o foco está na nossa classificação", emendou.

Na partida desta quinta-feira, Jorginho pode repetir pela terceira vez seguida a mesma escalação. A única ausência confirmada é o meia Palacios, lesionado.

O meia Nenê foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (18), pela expulsão na partida contra a Chapecoense, em julho, e está liberado para jogar. O julgamento era motivo de preocupação para a comissão, pois o atleta poderia ter recebido suspensão de até seis jogos.

Portanto, uma possível escalação inicial do Vasco tem: Thiago Rodrigues; Leo Mattos, Danilo Boza, Anderson Conceição e Paulo Victor; Andrey Santos, Yuri Lara, Nenê e Marlon Gomes; Eguinaldo e Raniel.

O Londrina, por sua vez, será desfalcado por Douglas Coutinho e Leandrinho, que cumprem suspensão. Uma possível escalação inicial do técnico Adilson Batista tem: Matheus Nogueira; Jeferson, Saimon, Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Mandaca, Gegê e Caprini; Danilo Peu e Gabriel Santos (Matheus Lucas).

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (28)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere