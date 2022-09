SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Róger Guedes abriu o placar, Wellington Rato empatou, mas Yuri Alberto, quase nos acréscimos da etapa final, recolocou o time alvinegro na frente.

Com o resultado, o Corinthians neste momento volta ao G4 do Brasileiro, já que o Flamengo perdeu para o Fortaleza nesta quarta. O time alvinegro sobe para a quarta colocação, agora com 47 pontos, dois a mais que o clube rubro-negro. O Dtime goianoagão, por sua vez, continua em 19º, com 22 pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians joga novamente em Itaquera e enfrenta o Cuiabá, no sábado (1), às 21h. No mesmo dia, mas às 19h, o Atlético-GO visita o Avaí, na Ressacada.

O Corinthians abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com gol de Róger Guedes. Cinco minutos depois, Wellington Rato empatou para o Atlético-GO. Yuri Alberto, aos 44 do segundo tempo, recolocou o time alvinegro na frente.

Depois de dez dias sem jogos, o Corinthians não teve boa apresentação diante do vice-lanterna do Brasileiro. Escalado praticamente com a equipe "ideal" de Vítor Pereira, sendo Bruno Méndez no lugar de Balbuena (que está com a seleção paraguaia) a única mudança, o time alvinegro se defendeu mal e abusou dos erros de passe, especialmente no primeiro tempo. Depois de sofrer uma pressão no início da etapa final, se reencontrou no jogo e buscou a vitória importantíssima.

Artilheiro do Corinthians na temporada, agora com 12 gols, Róger Guedes voltou a balançar as redes após pouco mais de um mês, depois de passar cinco partidas em branco. Ele não marcava desde o dia 24 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Fluminense, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Lucas Piton); Fausto Vera (Giuliano), Du Queiroz e Renato Augusto (Mateus Vital); Gustavo Mosquito (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão, Baralhas (Marlon Freitas) e Wellington Rato; Airton (Léo Pereira), Churín e Luiz Fernando (Edson Fernando). Técnico: Eduardo Baptista

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Luiz Fernando e Airton (ATLE)

Gols: Róger Guedes (COR), aos 11', e Wellington Rato (ATL), aos 16'/1ºT;Yuri Alberto (COR), aos 42'/2ºT