BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Com o objetivo de conquistar a taça da Série B do Campeonato Brasileiro após confirmar o acesso, o Cruzeiro poderá soltar o grito de campeão ainda nesta rodada. O time celeste bateu a Ponte Preta, nesta quarta-feira (28), por 4 a 1, de virada, no Moisés Lucarelli pela 32ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Felipe Amaral, Zé Ivaldo, Edu e Rafa Silva por duas vezes.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos 71 pontos e tem chances matemáticas de garantir o título nesta rodada. Para isso, o time de Pezzolano terá que secar o Grêmio contra o Sampaio Corrêa e o Bahia diante da Chapecoense. Caso o clube tricolor gaúcho e time tricolor baiano saiam derrotados na sexta-feira (30), o Cruzeiro será o campeão da Série B de 2022.

Para conquistar o título sem depender de nenhum outro resultado, basta ao Cruzeiro somar duas vitórias até o fim do campeonato. Já a Ponte segue com 43 pontos e deixou escapar a chance de colar de vez no G4.

A Ponte Preta quis mostrar logo no início do jogo que tomaria conta das ações. Logo aos dois minutos, Léo Naldi mandou uma bola venenosa para o gol de Rafael Cabral, que saiu à direita. O campo do Moisés Lucarelli atrapalhou um pouco o jogo devido à quantidade de poças d'água. Até por isso, em muitos momentos, as duas equipes optaram pelas bolas longas, sem condições de muita troca de passes.

Aos 16 minutos, a Ponte quase abriu o placar com Felipe Amaral. O jogador finalizou forte de dentro da área, e Cabral mandou para escanteio. No lance seguinte, o mesmo Amaral marcou após várias tentativas da Ponte de finalizar e do da defesa do Cruzeiro de tirar o perigo. No perde e ganha, a bola sobrou aos 17. Amaral encheu o pé da entrada da área e abriu o placar.

A primeira grande chance do Cruzeiro só foi aparecer aos 28 minutos. Acostumado a dominar a maioria das partidas, a o time mineiro sentiu muita dificuldade de colocar a bola no chão. Bruno Rodrigues jogou para a área buscando outros companheiros, mas a bola quase surpreendeu Caíque França, que fez a defesa e evitou o empate. Aos 32, Zé Ivaldo chutou forte de fora da área e Caíque defendeu mais uma.

O zagueiro Zé Ivaldo foi o responsável por empatar o jogo nos acréscimos da primeira etapa. Aos 46, Filipe Machado cobrou escanteio pela esquerda na segunda trave e o zagueiro celeste subiu sem marcação para cabecear para o fundo do gol.

As duas equipes voltaram para a segunda etapa dispostos a buscar o resultado, mas não teve, inicialmente, a quantidade de chances claras do primeiro tempo. Aos três minutos, a bola ficou viva na área do Cruzeiro após cruzamento de Elvis, mas defesa celeste tirou o perigo.

Artilheiro absoluto do Cruzeiro na temporada, Edu colocou o Cruzeiro na frente no jogo. Nicolas bobeou e perdeu a bola para Matheus Bidu. Na sequência, Filipe Machado cruzou para a área e Edu finalizou para o gol.

O atacante celeste havia entrado há pouco tempo e fez um belo gol aos 35 minutos. Ele partiu na velocidade, driblou Guilherme Souza e ainda deslocou Caíque França na hora de finalizar. O VAR checou o lance por quase cinco minutos devido a um possível toque de mão do jogador celeste, mas o gol foi validado. Aos 43, ele marcou mais uma vez após cruzamento do jovem Kaiki, fechando a conta em Campinas.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock; Leo Pais (Geovane), Willian Oliveira, Filipe Machado e Matheus Bidu (kaiki); Bruno Rodrigues (Wesley Gasolina), Luvannor (Lincoln) e Edu (Rafa Silva). Técnico: Paulo Pezzolano.

PONTE PRETA

Caíque; Formiga, Guilherme, Fábio Sanches e Artur; Felipe Amaral (Wesley Fraga), Léo Naldi, Wallisson (Ribamar) e Elvis; Fessin (Nicoloas) (Bruno Menezes) e Lucca. Técnico: Hélio dos Anjos.

Estádio: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Eder Alexandre (SC) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Cartões amarelos: Wallisson (PON); Leo Pais (CRU)

Gols: Felipe Amaral (PON), aos 17', e Zé Ivaldo (CRU), aos 46'1ºT; Edu (CRU), aos 21', e Rafa Silva (CRU), aos 35 e aos 43'/2ºT