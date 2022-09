RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo eletrizante na Arena Castelão (CE), com direito a duas viradas, dois gols de Gabigol e dois gols de Pedro Rocha, o Fortaleza venceu o Flamengo por 3 a 2 -com um tento aos 48 minutos do segundo tempo de Caio Alexandre- e se distanciou de vez da zona de rebaixamento. Já o clube rubro-negro ficou ainda mais distante do sonho do título brasileiro e está fora do G4.

Na dinâmica da partida, o Fortaleza abriu o placar aos 17 minutos do primeiro após um início de jogo agitado. O Flamengo, no entanto, não se abateu e continuou lutando. Com um Gabigol inspirado, chegou à virada ainda na etapa inicial com dois gols do atacante, sendo um deles em cobrança de pênalti.

No segundo tempo, porém, o time tricolor foi para cima e com boas mexidas do técnico Vodjvoda, chegou à incrível virada com Pedro Rocha novamente e o gol aos 48 minutos de Caio Alexandre, que incendiou a Arena Castelão.

No sábado (1º) ambas as equipes voltam a campo. O Fortaleza visita o Goiás, em Goiânia (GO), e o Flamengo recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã (RJ).

Em grande jogada individual, Pedro Rocha arrancou do meio de campo aos 17 minutos do primeiro tempo, deu um drible em David Luiz, passou por João Gomes, deu um corte em Léo Pereira e chutou cruzado para abrir o placar para o Fortaleza.

O gol de empate do Flamengo aconteceu aos 31 minutos, quando Gabigol deu um drible em Marcelo Benevenuto, invadiu a área e chutou forte, em cima do goleiro Fernando Miguel, que não colocou firmeza nas mãos e falhou.

Durante a comemoração de Gabigol, a torcida do Fortaleza atirou objetos em direção aos jogadores do Flamengo, que os apontaram e o árbitro levou uma garrada de água ao quarto auxiliar.

A virada do Flamengo aconteceu quando Marcelo Benevenuto cometeu um pênalti infantil em Matheusão. Na cobrança, Gabigol bateu com precisão, deslocando o goleiro Fernando Miguel e fazendo o 2 a 1 para o time rubro-negro.

O Fortaleza não voltou cabisbaixo para o segundo tempo e logo aos seis minutos, Thiago Galhardo e Tinga fizeram grande jogada e a bola foi rolada com carinho para Pedro Rocha, que chutou colocado e fez o segundo seu e o segundo do Tricolor.

Ex-Corinthians, Otero entrou já na reta do final do segundo tempo, mas conseguiu dar trabalho ao Flamengo com sua principal característica: as venenosas bolas paradas, sejam em faltas ou escanteios.

Quando a partida já caminhava para o empate em 2 a 2, o Fortaleza chegou pressionando e Moisés soltou uma bomba de fora da área aos 48 minutos. Santos fez a defesa parcial, mas deu o rebote e Caio Alexandre, como ele surpresa, chegou escorando para o fundo do gol, levando a Arena Castelão à loucura.

FORTALEZA

Fernando Miguel, Tinga, Marcelo Benevenuto, Emanuel Brítez e Juninho Capixaba; Ronald (Moisés), Caio Alexandre, Hércules (Lucas Sasha) e Lucas Crispim (Otero); Pedro Rocha (Depietri) e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda.

FLAMENGO

Santos, Rodinei (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas); João Gomes, Thiago Maia, Victor Hugo (Diego) e Matheus França (Pedrinho); Gabigol e Matheusão (Petterson). Técnico: Dorival Júnior.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Pedro Rocha (FOR); Léo Pereira, Thiago Maia, Matheuzinho, João Gomes e Diego Ribas (FLA)

Gols: Pedro Rocha (FOR), aos 17', e Gabigol (FLA), aos 31' e aos 49'/1ºT; Pedro Rocha (FOR), aos 6', e Caio Alexandre (FOR), aos 48'/2ºT.