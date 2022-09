SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goiás e Botafogo fizeram um jogo morno e decido por um gol no fim, aos 43 minutos do segundo tempo. Del Piage, que havia entrado dez minutos antes, arriscou de fora da área e marcou o gol da vitória alvinegra por 1 a 0 nesta quarta-feira (28), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro teve mais ímpeto e posse de bola, mas esbarrou na marcação e na falta de pontaria. No segundo tempo, o time melhorou com a entrada de Jeffinho e passou a pressionar nos minutos finais, sendo recompensado com o gol de Del Piage aos 43 minutos. O elenco esmeraldino, sem Pedro Raul, perdeu a força para puxar os contra-ataques e a presença de área, e pouco exigiu do goleiro Lucas Perri, que estreou no Botafogo.

O Goiás perde a invencibilidade que já durava seis jogos e se mantém com 37 pontos, mesma pontuação que o Botafogo alcançou. Os cariocas, no entanto, ocupam o nono lugar enquanto os goianos são apenas o 11º pelo número de vitórias. Entre eles aparece o Santos.

O time carioca teve mais a bola na etapa inicial, mas ambas as equipes levaram pouco perigo aos goleiros e fizeram 45 minutos bem mornos.

Marçal cruzou e Adryelson cabeceou por cima do gol aos 15 minutos, na primeira chegada de mais destaque do time alvinegro. Tiquinho, aos 26, arriscou de longe e o goleiro Tadeu espalmou para o lado. Júnior Santos, já aos 44, entrou na área, contudo exagerou com força e mandou por cima da meta.

O intervalo pouco mudou o cenário do confronto e os dois times seguiram castigando a bola no segundo tempo. Danilo Barcelos cobrou escanteio aos nove minutos e obrigou Perri a se esticar para tirar a bola da cabeça de Reynaldo, que aparecia com chance de mandar para o gol.

A entrada de Jeffinho aumentou o ímpeto do Botafogo, mas a equipe voltou a pecar demais nas finalizações, facilitando a vida para Tadeu. Até que, aos 33, Del Piage, que não jogava há mais de dois meses, entrou em campo.

Aos 43 minutos, Jeffinho rolou para Del Piage. No lado esquerdo da entrada da área, ele teve tempo e espaço para calibrar o pé, chutar cruzado e mandar a bola no canto, sem chances de defesa para Tadeu. O gol solitário garantiu o triunfo do Botafogo.

Os clubes voltam a campo pela 29ª rodada. No sábado (1º), às 19h, o Goiás recebe o Fortaleza no Hailé Pinheiro. Dois dias depois, na segunda (3), às 20h, o Botafogo encara o Palmeiras no Nilton Santos.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Reynaldo, Lucas Halter e Danilo Barcelos (Luan Dias); Auremir (Felipe Bastos), Diego, Matheus Sales (Caio Vinícius) e Marquinhos Gabriel (Pedro Junqueira); Renato Júnior (Apodi) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Saravia, Adryelson (Kanu), Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon (Del Piage); Victor Sá (Jeffinho), Júnior Santos (Gustavo Sauer) e Tiquinho. Técnico: Luís Castro.

Estádio: Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (FifaSP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Cartões amarelos: Apodi, Caio Vinícius, Danilo Barcelos e Felipe Bastos (GOI); Saravia, Victor Cuesta, Marçal e Lucas Piazon (BOT)

Gols: Del Piage (BOT), aos 43'/2ºT.