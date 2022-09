Reprodução - Internet

A 28ª rodada do brasileirão finalizou na noite desta quarta-feira (28) com jogos eletrizantes. Teve goleada tricolor, vitória o líder fora de casa e uma virada sensacional no nordeste. Confira abaixo todos os resultados da rodada.

DOMINGO (25) Jogo antecipado devido a final da Copa Sul-Americana.

São Paulo 4 x 0 Avaí - Gols Eder, Patrick, Luciano e Diego

TERÇA-FEIRA (27)

Santos 2 x 0 Athletico-PR - Gols Nicolás Hernández(GC) e Luan

QUARTA-FEIRA (28)

Fluminense 4 x 0 Juventude - Gols Michel Araújo, Arias, Samuel Xavier e Cano

Corinthians 2 x 1 Atlético-GO - Gols Corinthians Yuri Alberto e Róger Guedes. Gol Atlético-GO Wellington Rato

Fortaleza 3 x 2 Flamengo - Gols Fortaleza Caio Alexandre e Pedro Rocha (2). Gols Flamengo Gabriel (2)

Coritiba 1 x 0 Ceará - Gol Fabrício



Cuiabá 2 x 1 América-MG - Gols Cuiabá André Luís e Sidcley. Gol América-MG Mastriani

Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras - Gol Murilo

Internacional 0 x 0 Bragantino

Goiás 0 x 1 Botafogo - Gol Del Piage



CLASSIFICAÇÃO

O Palmeiras segue líder isolado da competição com 60 pontos. Logo atrás vem Fluminense (51), Internacional (50) e fechando o G4 o Corinthians (47). A quinta posição é ocupada pelo Flamengo (45) seguido por Athletico-PR (44), Atlético-MG (40), América-MG (39), Botafogo (37), Santos (37), Goiás (37), São Paulo (37), Bragantino (35), Fortaleza (34), Coritiba (31) e Ceará (31). Abrindo a zona de rebaixamento o Cuiabá ocupa a 17ª posição com 30 pontos em seguida vem Avaí (28), Atlético-GO (22) e fechando a tabela na última posição o Juventude com 19 pontos.